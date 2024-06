Cala Vento actuará en Madrid por el Día de la Música: "Nunca quisimos hacer música de nicho, sino para todo el mundo"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Día Europeo de la Música, que se celebrará este fin de semana en Matadero Madrid, traerá a la capital, entre otros grupos y solistas al dúo de rock contundente Cala Vento, que este año celebran su décimo aniversario como banda.

La banda gerundense, formada por Aleix Turón y Juan Delgado, ha hecho un repaso de su trayectoria y proyectos de futuro en una entrevista concedida recientemente a Europa Press. Se trata de un proyecto al principio modesto, sin grandes pretensiones más allá de tocar y dar conciertos, que ahora se ha convertido en una realidad consolidada.

En su adolescencia, ambos componentes habían formado parte de bandas lo que les permitió conocerse y establecer una conexión musical sólida. "Nos conocimos en el mundo de las bandas del instituto y de la facultad, y lo que queríamos básicamente era tocar", ha comentado Aleix.

La decisión de funcionar como dúo no fue fortuita. Aleix había explorado previamente la idea de hacer rock en este formato, un desafío técnico y compositivo que buscaba romper con lo preestablecido. "Quería explorar e intentar hacer rock con formato dúo", ha explicado. Una elección que ha permitido a Cala Vento desarrollar un sonido único y contundente, optimizando la técnica y composición para llenar el vacío de un bajista.

"Siempre he tenido mucha inquietud por rizar el rizo en lo técnico y en encontrar nuevos caminos a partir de romper con lo preestablecido. Me parecía un reto juntarme con un batería y a ver qué se podía sacar de ahí", ha señalado Aleix, destacando su enfoque innovador.

Igualmente, ha enfatizado que su música siempre ha tenido la intención de llegar a un público amplio. "Nunca hemos querido hacer música de nicho, siempre hemos tenido vocación de que nuestra música fuera para todo el mundo", ha indicado Aleix.

Esa filosofía, recalca, les ha llevado a colaborar con otros artistas y a seguir explorando nuevos sonidos y estilos. "Las colaboraciones que hemos hecho han nacido de la admiración por otros artistas y de una necesidad artística de completar nuestras canciones", ha mencionado el cantante de Cala Vento, destacando su trabajo con artistas como Amaral y Borja Uribe.

EVOLUCIÓN MUSICAL Y TÉCNICA

Desde su primer disco hasta su último lanzamiento, 'Casa Linda', su gran éxito, la banda ha afinado su técnica y composición. Aleix remarca cómo la interpretación de la guitarra se ha adaptado para incluir notas graves, asegurando un sonido completo y potente en el escenario. "Toda la interpretación del instrumento de la guitarra está muy direccionada para que eso suceda", ha añadido.

"'Casa Linda' es un disco que al final hemos podido hacer, algo que siempre habíamos querido, pero que para poder hacerlo teníamos que pasar antes por todo lo que hemos pasado los últimos 10 años", reflexiona la voz de Cala Vento sobre el impacto de su último trabajo.

Durante la pandemia, Cala Vento aprovechó para profesionalizarse, estableciendo su propio sello y estudio de grabación. Esto no solo les ha permitido producir su música, sino también ayudar a otras bandas a desarrollar sus proyectos. "No me gustaría volver al mundo de la arquitectura si podemos seguir en el mundo de la música. Hemos tardado diez años en llegar aquí, pero hemos llegado", ha comentado Aleix, de profesión arquitecto.

Asimismo, ha subrayado que los nuevos grupos que apuestan por su sello lo hacen admirados por la trayectoria de Cala Vento, "esperando que al juntarse con nosotros les suceda lo mismo". "Siempre les decimos que no hay dos historias iguales y que cada uno tiene que construir la suya", ha recalcado Aleix.

Preguntado por la consecución de su sonido contundente en los escenarios, Aleix considera que es "básicamente una cuestión técnica y a la vez compositiva"; toda "la interpretación del instrumento de la guitarra está muy direccionada para que eso suceda".

GIRA INTERNACIONAL Y FUTURO

La banda catalana ha hablado también de su gira en Hispanoamérica, con la que han logrado expandir su base de fans y consolidar su presencia internacional. "Estamos contentos, con ganas de seguir yendo a estos lugares y de ir armando una base de fans. Es la primera vez que íbamos a Argentina, Chile y Costa Rica, y las sensaciones han sido muy buenas, mucho mejores que la primera vez que estuvimos en México", ha compartido Aleix.

En cuanto al futuro, Cala Vento planea seguir presentando 'Casa Linda' durante este verano en diversos festivales --hace unos días lo hicieron en el Palencia Sonora--, en otros eventos musicales como este viernes en el Día Europeo de la Música en Madrid y luego se sentarán a planificar sus próximos pasos. También están trabajando en un disco de versiones y una gira de salas para celebrar su décimo aniversario, ha revelado Aleix.

Igualmente, ha resaltado su necesidad de explorar nuevos horizontes y evitar repetirse: "Lo que hemos hecho con 'Casa Linda' ha sido distanciarnos de una escena o de un ángulo para no aburrirnos, para progresar. Cada vez nos ha alejado más del nicho inicial que empezamos, de una banda post-hardcore, independiente. Nos ha llevado a donde estamos ahora, y tenemos un público muchísimo más amplio. Hemos ganado confianza, hemos ganado también en habilidades de composición y de producción", reflexiona.

Por último, Aleix ha aludido a la importancia de la interacción con el público para Cala Vento. "Estamos más conectados que nunca", ha afirmado, destacando cómo la accesibilidad y las interacciones directas han enriquecido su relación con los fans.