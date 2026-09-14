La campaña de vacunación en la Comunidad arrancará en octubre e incluirá la protección frente al neumococo en mayores

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe, en el Centro de Salud Segovia, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid iniciará el próximo mes de octubre la nueva campaña de vacunación en la región, que priorizará a la población de riesgo frente al Covid-19 con dosis adaptadas a las nuevas variantes e incluirá la vacunación contra el neumococo en los adultos mayores de cara a reducir hospitalizaciones y mortalidad.

Así lo ha manifestado este lunes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, tras un acto en la capital, donde además ha recordado la incorporación de la vacuna frente al neumococo dirigida a los mayores como una de las principales novedades este año, señalando que esta infección provoca un elevado número de ingresos hospitalarios en este grupo de la población y alcanza una mortalidad "de hasta el 54%".

Asimismo, la consejera ha puesto en valor los datos acumulados en la estrategia contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en los mayores y en residencias, y ha indicado que la cobertura en estos centros ha alcanzado "un 90% de adherencia", un porcentaje con el que la consejera afirma que se han evitado "cerca de un 90% de los ingresos y, por tanto, de la mortalidad" asociada a este virus.

Aunque no ha especificado la fecha de inicio de la campaña, Matute ha asegurado que la región cuenta con el calendario de vacunación "más completo" y ha destacado la prevención y la salud pública como "pilares estratégicos" para "evitar que la gente enferme", algo que ha definido como "la sanidad del futuro".