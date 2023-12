Canal 33 concede una de sus Medallas al madrileño Javi Herrero, de Los Pecos, por "una vida llena de grandes canciones"

Con las medallas 'Personas' la televisión local distingue a quienes contribuyen a aportar valor añadido a Madrid con sus proyectos



MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canal 33 TV de Madrid ha distinguido esta semana con su medalla 'Personas' al cantante y compositor madrileño Javier Herrero, más conocido como el rubio del grupo 'Los Pecos', por "su amabilidad y contribución a llenar de felicidad a toda una generación de españoles con su música".

En una entrevista en los estudios de la televisión local madrileña en la avenida de América de Madrid, Herrero ha confesado que la distinción le ha hecho "muchísima ilusión" porque le encanta la capital y es un auténtico 'gato'. "Somos madrileños de cuatro generaciones. Pedro y yo nacimos en el pueblo de Vallecas, pero nuestra familia viene de una corrala de la calle de la Ventosa, cerca de la Puerta de Toledo", ha recordado.

Javier se ha mostrado encantado de su carrera profesional pasada y también presente, ya que sigue componiendo canciones nuevas, pues la música es "lo que más le gusta". "Si estoy aquí es porque de vez en cuando me subo a un escenario a cantar en directo, a emocionar a la gente que me viene a ver. Soy la máquina del tiempo, cuando los presentes oyen nuestros acordes y canciones, se retrotraen a esa época. Me encanta cómo empiezan a cambiar los semblantes de la gente: hay quien llora de emoción y ríen. Estoy encantado, disfrutando más que nunca", ha indicado.

Herrero ha recordado que antes de dedicarse a cantar barnizaba puertas y muebles, y que sus compañeros le pedían que no cantara más durante el trabajo porque "les aburría". "De la noche a la mañana me vi envuelto en el mundo de la música, sin antecedentes familiares, aunque me recorría por las venas. Porque yo creo que he nacido para esto. Empezamos a funcionar como grupo y no poder salir por la calle", ha revelado.

El rubio de Los Pecos recuerda que su primer single, 'Esperanzas', lo lanzaron en 1977, una época en la que las canciones duraban más tiempo. "Estuvimos medio año sonando en las radios, que eran quien hacían los éxitos. Y luego lo culminabas o no en televisión. Entonces, estuvimos en el programa 'Aplauso' con José Luis Ulibarri y fue un éxito", ha apuntado.

Javier también recuerda que eran muy criticados en el mundillo de la música de aquella época porque no asistían a fiestas ni eventos. "Nos pasábamos el día trabajando. O estábamos de giras en conciertos nacionales o internacionales o estábamos componiendo nuevas canciones", rememora.

Este fama de serios y trabajadores lo corroboran en la entrevista el veterano periodista Rafael Vega y el director de Canal 33 y Radio Intercontinental Madrid, quienes añaden a estos calificativos el de "excelente persona" para Javier Herrero, que acaba de recibir otro premio por su último single dedicado a la enfermedad del Alzhéimer.

Vega recuerda cómo Los Pecos pegaron "fortísimo" a finales de la época de los 70 del siglo pasado en la sociedad española, logrando convertirse en un fenómeno fan en el mundo entero. "Javi sigue cantando en solitario, cada día, consolidando su papel en la historia de la música pop española", concluye.