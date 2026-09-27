Carabanchel alerta de la situación crítica del palacete de Gral. Ricardos, un "vertedero" con ratas y riesgo de incendio

Archivo - Recurso del palacete de la calle General Ricardos, en el distrito de Carabanchel. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vecindad de Carabanchel próxima al palacete de la Fundación Goicoechea Isusi, en el número 195 de la calle General Ricardos, sigue alertando del estado de abandono de la emblemática edificación, ahora reconvertida en un "vertedero" infestado de ratas, dominado por la basura y la maleza y con "un elevado riesgo de incendio en plena zona urbana".

"La Fundación Sandretto Re Rebaudengo y el Ayuntamiento de Madrid someten a los vecinos de General Ricardos a una insalubridad insostenible", han condenado en un comunicado. La vecindad no se resigna y tiene claro a quiénes poner en el punto de mira, empezando por la Administración municipal y acabando por la propiedad del inmueble, con protección de nivel 2.

Tanto ciudadanos particulares como la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Carabanchel manejan información contrastada, vía registro, que apunta a la responsabilidad de la propiedad, en manos de la sociedad Reba Projects S.L., vinculada en España, como han trasladado fuentes ciudadanas a Europa Press, con FSRR, las siglas de la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, con la que comparte domicilio fiscal en Madrid.

Semanas atrás el Consistorio anunciaba planes urbanísticos para el campo del Puerta Bonita, justo enfrente del palacete, hoy "foco permanente de plagas, basuras y abandono institucional". "A pesar de la proyección internacional de la fundación del arte contemporáneo presidida por Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, la realidad a pie de calle dista trágicamente de cualquier mecenazgo cultural", han lanzado desde la ciudadanía.

Vecinos y vecinas presentaron una queja formal ante el Defensor del Pueblo, que requirió explicaciones al Ayuntamiento de Madrid. Según la documentación facilitada, Madrid Salud confirmó la existencia de madrigueras de roedores en un ejemplo de "insalubridad manifiesta", como lo define la ciudadanía, sumado a la "ineficacia" de unas multas "asumidas por la propiedad como un gasto menor".

"A pesar de las resoluciones administrativas y de las promesas de la propiedad, la finca sigue convertida en un vertedero: el recinto acumula latas, vidrios, palés abandonados y matorral seco con un elevado riesgo de incendio en plena zona urbana", han descrito.

Los vecinos han atacado "la intolerable doble moral de una entidad de proyección cultural que abandona sus deberes higiénico-sanitarios más básicos con la complacencia de un Ayuntamiento que se limita a tramitar notificaciones electrónicas en lugar de ejercer la ejecución subsidiaria".

"Exigimos que el Ayuntamiento de Madrid deje de escudarse en el papeleo, entre de inmediato con las brigadas municipales a limpiar, desbrozar y desinsectar el solar y le pase la factura correspondiente a la propiedad", han señalado los vecinos, representados por Pilar Fernández Casado.

Los residentes no descartan "medidas de presión" si no se garantiza de forma inmediata la salubridad y seguridad de "un entorno que, lejos de ser un referente cultural, se ha convertido en un peligro para la salud pública de Carabanchel".

UN ASILO EN UN EDIFICIO CERRADO DESDE LOS AÑOS 80

Ya en 2024 la asociación Hispania Nostra incluyó el palacete en su Lista Roja del Patrimonio por su "pésimo estado de conservación tras haber perdido "multitud de elementos originales" y "ser vandalizados y expoliados".

El edificio es obra del arquitecto Secundino Zuazo, autor del Palacio de la Música. Empezó a construirse en 1890 como un hotel en la entonces carretera de los Carabancheles, hoy General Ricardos, pero ya en la década de los años 20 del siglo pasado pasó a ser un asilo "para inválidos del trabajo manual e intelectual", fundado por Ramona Goicoechea e Isusi. El edificio se cerró en los años 80 y lo compró una empresa. Estuvo okupado durante años.