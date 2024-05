Carabante defiende que Montercarmelo debe tener un cantón y critica a asociaciones e izquierda por "no decir la verdad"

Asegura que mantendrá las reuniones "necesarias" con los vecinos para explicar el proyecto



MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha defendido que el barrio de Montecarmelo debe tener un cantón de limpieza y ha criticado a la Asociación Vecinal de Montecarmelo, la Plataforma No al Cantón y a los partidos de la izquierda por "no decir la verdad".

Este jueves asociaciones vecinales se concentraron frente al Palacio de Cibeles, sede del Consistorio, tras presentar por Registro en el portal electrónico del Consistorio de la capital un total de 14.058 firmas que muestran el rechazo ciudadano a la instalación de esta infraestructura. En la manifestación, PSOE y Vox secundaron las demandas de los colectivos y solicitaron una nueva ubicación.

Las entidades ciudadanas afearon al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de "no cumplir su compromiso por escrito" a reubicar estas instalaciones "de acuerdo con los vecinos". Asimismo, insistieron en que la instalación será "megacantón", con una extensión de 10.000 metros, "un centro del tamaño de la Plaza Mayor", y que, además, incluirá un Servicio de Limpieza Urgente (SELUR).

"No están diciendo toda la verdad sobre las reuniones ni los compromisos. Quiero recordar que en esta zona no va a haber un tratamiento de los residuos y no va a tener afección", ha señalado este viernes a los medios de comunicación desde la Rosaleda del Parque del Oeste.

Carabante ha detallado que este cantón es el que está "más alejado de cualquier vivienda" de los 116 que hay en la capital. En esta línea, ha preguntado al PSOE y Más Madrid "si está pidiendo que cierren todos los cantones de la ciudad".

"Los barrenderos están prestando un servicio público esencial. ¿Por qué pueden estar apenas unos centímetros en el portal de nuestras barriendo la acera pero tienen que irse a kilómetros para poder dejar el carrito o cambiarse los vestuarios?", ha lanzado el delegado.

Asimismo, ha asegurado que seguirán manteniendo "todas las reuniones que sean necesarias" con los vecinos para explicarles este proyecto. Carabante ha reiterado que los cantones "son imprescindibles" y que Montecarmelo "requiere una instalación de limpieza".

"Nosotros defendemos el servicio público y que las calles estén bien, pero también el derecho que tienen y la dignidad que tiene el trabajo de ser barrendero en nuestra ciudad", ha zanjado.