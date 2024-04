Carabante insiste en que no hay trato de favor con la pareja de Ayuso y acusa a la izquierda de ser "gobierno corrupto"

"Aquí no hay ningún trato de favor, aquí lo que hay es un trámite ordinario de una persona particular", ha remarcado



MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha insistido en que "no hay trato de favor" en todo lo relativo a la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para pasar a acusar a PSOE-Sumar de conformar un "gobierno corrupto".

"¿Sabe el número de inspecciones que han realizado los distritos para comprobar que las obras que habían dejado de contar con un título habilitante no se estaban realizando o se habían realizado? ¿Sabe cuántas infracciones se han detectado? ¿Sabe cuántos procedimientos sancionadores se han abierto? Seguramente que no porque la realidad es que estas inspecciones sencillamente no se realizan", ha descrito el concejal de Más Madrid José Luis Nieto en la comisión del ramo.

Esta "inacción municipal ha generalizado una sensación de indisciplina, de impunidad, de que con presentar una mera declaración responsable para hacer lo que se quiera, sea legal o no, basta", ha continuado Nieto, algo posible porque "nadie va a ir a comprobarlo".

Más Madrid ha exigido la puesta en marcha de campañas de inspección residencial "porque, de lo contrario, pasa lo que pasa". En este punto ha puesto como ejemplo la situación dada "en agosto de 2022 cuando se presentó por un particular, (en referencia a la pareja de Ayuso), una declaración responsable relativa a unas obras de acondicionamiento puntual en su vivienda".

Por medio de dos resoluciones fechadas el 31 de octubre y el 9 de diciembre de 2022, la coordinadora del distrito de Chamberí "vino a declarar la ineficacia de la declaración responsable presentada por el interesado, por lo que ordenó la paralización de las obras y la obligación de restituir la situación física al momento anterior al comienzo de la declaración".

"¿Qué es lo que hizo la Junta de Distrito de Chamberí? ¿Fue a comprobar que su orden de paralizar las obras se había cumplido? No. A pesar de las graves consecuencias que las obras causaron a los vecinos, el distrito miró a otro lado", ha reprochado el edil de Más Madrid.

El principal grupo de la oposición ha afirmado que "lo mismo está pasando en multitud de procedimientos similares". "Ponga los medios técnicos y humanos necesarios para que los distritos realicen campañas de disciplina urbanística e impida que hechos similares se den", ha reclamado.

"AQUÍ NO HAY NINGÚN TRATO DE FAVOR"

Carabante, que ha considerado "absolutamente inadecuado" abordar la situación de un particular, también ha indicado que son ajenas a sus funciones las competencias de los distritos. "Aquí no hay ningún trato de favor, aquí lo que hay es un trámite ordinario de una persona particular", ha remarcado.

En este punto ha acusado a Más Madrid, como parte de Sumar, de constituir "un gobierno que es corrupto en su seno más profundo, cuando hay cinco ministros salpicados por la corrupción", más la "conseguidora" de la esposa del presidente, Pedro Sánchez. "Y me viene aquí a dar ahora una lección política y moral sobre si un ciudadano particular ha presentado una declaración responsable o debía de presentar una licencia o simplemente un acto comunicado", ha cuestionado.