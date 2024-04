Carabante insiste en que no se van a eliminar dos días de recogida del cubo naranja en junio de 2025

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha insistido en que no se van a eliminar dos días de recogida del cubo naranja en junio de 2025, a pesar de la disminución de frecuencias advertidas tanto por PSOE como Más Madrid y Vox.

"En 2025 van a continuar las mismas frecuencias que tenemos ahora", ha aseverado Carabante en la comisión del ramo. El delegado ha continuado así después de que el concejal de Vox Ignacio Ansaldo haya advertido que "la recogida de los cubos con tapa naranja (residuos no reciclables) va a dejar de recogerse dos días más a la semana" siguiendo "el modelo de Londres, supuestamente una ciudad muy moderna, pero sucia y llena de basura porque sólo recogen una o dos veces por semana".

No recoger estos cubos los domingos "hará que muchos puntos de Madrid, sobre todo en la zona centro, aparezcan los lunes con todo tipo de basuras alrededor de los cubos con tapa naranja en una malísima imagen de la ciudad", ha advertido, que vaticina "un caos de suciedad".

CONTINUARÁN "LAS MISMAS FRECUENCIAS"

El delegado ha hecho una defensa de los servicios de limpieza, que "son de altísima calidad", para pasar a asegurar que no se van a eliminar dos días de recogida del cubo naranja en junio de 2025 y que entonces se seguirá con "las mismas frecuencias" que las actuales, "muy superiores a las que había en el trienio 2015-2019, cuando gobernó la izquierda". "Entonces se recogían 18 veces, ahora 26 veces a la semana", ha cuantificado.

Desde Más Madrid José Luis Nieto ha asegurado que existe "un malestar cada vez mayor entre las vecinas y vecinos de Madrid por los problemas con la recogida de algunos residuos, especialmente con la fracción resto" después de que con la implantación de los nuevos contratos de recogida, desde finales de 2022, se empezara a dejar de recoger la fracción resto los domingos en todos los distritos.

Esto significa "que los lunes se acumulan todos los residuos generados durante el fin de semana" alrededor de los cubos de tapa naranja. "Genera una carga extra de trabajo a los servicios de recogida los lunes y una sobrecarga de los servicios de limpieza viaria como responsables de retirar toda esta basura que no cabe dentro de los contenedores", ha descrito Nieto.

UN VERANO QUE VA A PINTAR EN MADRID "MUY FEO"

"Pero es que esta grave situación de acumulación de residuos e insalubridad puede ir aún a más porque en los pliegos de contratación queda claramente establecido que en junio se cambia la frecuencia de recogida en la fracción resto.

El artículo 79 del pliego "dice claramente sobre la fase 3 que desde el mes 21 de contrato hasta el mes 32 incluido (siendo junio el mes 21) se pasará de seis días de recogida a la semana a cuatro". "Si ahora estamos así, ¿qué esperan ustedes que pase cuando se ponga en marcha esa tercera fase que viene especificada en el pliego de condiciones técnicas del contrato? ¿Cómo van a evitar el caos en la ciudad de Madrid?", ha preguntado el concejal de Más Madrid.

"Lo que previsiblemente va a pasar a partir de junio es que nos vamos a enfrentar a un verano que en Madrid va a pintar feo, pero que muy feo al reducir de seis a cuatro los días por semana", ha vaticinado.

Carabante ha tachado de "mentiras" la argumentación del concejal de Más Madrid porque "en junio del año 2025 no se va a quitar ninguna frecuencia de la fracción resto". "Es más, en la ciudad de Madrid se recoge 26 en 26 ocasiones a la semana, cuando ustedes estaban 18. Por tanto, en Madrid hoy se recoge más de lo que se recogía cuando ustedes estaban y el año que viene, en junio, se va a recoger más de cuando ustedes estaban", ha replicado al edil de Más Madrid.

La socialista Emilia Martínez, por su parte, ha acusado a Carabante de estar en la comisión intencionadamente "espeso". "Nos ha dicho que no se van a quitar los cubos en 2025 pero se ha olvidado del año 2024 porque nunca en el pliego dice que no se vayan a recoger los cubos de la fracción resto en el año 2025. Lo que dice es que en la fase 3, a partir de junio de 2024, se reducirán los días a cuatro y en junio de 2025 se reducirán los días a dos. Por lo tanto, creo que hoy ha estado un poco espeso o no se ha explicado con la suficiente nitidez y claridad", ha lanzado al delegado.

"Lo estamos haciendo bien", ha defendido Carabante, que ha asegurado que "los madrileños están notando que Madrid está más limpia y que (la suciedad) deja de ser el primer problema" de la ciudad.