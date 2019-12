Carabante recuerda que no aparece en el auto judicial del 1% y que tampoco está imputado

Publicado 16/12/2019 11:24:35 CET

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha recordado este lunes que no aparece en el auto judicial sobre la cláusula del 1 por ciento que investiga la Audiencia Nacional en una pieza de la trama Púnica relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, y que tampoco está imputado.

Así lo ha manifestado ante la prensa tras la comisión del ramo, y después de que Más Madrid pidiera su comparecencia en la Asamblea por los 200 contratos del Gobierno de la Comunidad de Madrid entre 2009 y 2013 con la cláusula del 1 por ciento que investiga la Audiencia Nacional en una pieza de la trama Púnica relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

"No he recibido dicha convocatoria, cuando la reciba pues ya decidiré lo que hay que hacer. En todo caso es una información que ya surgió en 2017, y hay un auto judicial en el que se imputa a personas, y yo no solo no estoy imputado, sino que ni siquiera aparezco en ese auto", ha señalado.

Por ello ve una "clara intencionalidad política", la de "tapar las vergüenzas de la oposición, pues se descubren cajas fuertes con documentos de los ERE, o la petición de la Fiscalía para Isa Serra".