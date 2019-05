Carmena acaba en Carabanchel con críticas a la sentencia de la Manada, apelación al voto útil y 'gatos' inclusivos

Publicado 24/05/2019 16:38:23 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid al Ayuntamiento, Manuela Carmena, a falta de la verbena en Vallecas con la que cerrará esta tarde/noche la campaña, ha querido celebrar en Carabanchel su último acto electoral con una comida popular en la que ha contestado a todas las preguntas que los asistentes le han hecho y en una intervención en la que ha sido muy crítica con la sentencia judicial de la Manada, ha apelado al voto útil dentro de la izquierda, se ha defendido la inclusividad de los pocos 'gatos' y 'gatas' que hay en Madrid de "pura cepa" y se ha visto rodeada de merchandising 'carmenero'.

A las 12 horas Carmena llegaba a la plaza de Blasa Pérez, al Jardín de las Asociaciones, un punto de Carabanchel, a la altura de General Ricardos, que los vecinos han conocido durante años como un descampado por el que daba miedo pasar, aseguran. "Para sacar al perro y por la noche ni eso", explicaba la candidata de Más Madrid a la Comunidad Tania Sánchez, vecina de una de las calles aledañas desde hace cuatro años, cuando dejó Rivas.

Se encontraba Carmena, escoltada por la candidata y concejala del distrito, Esther Gómez, con las banderolas que han poblado muchos de los balcones de la ciudad ante la negativa de la Junta Electoral pero no sólo: los artistas del colectivo Art Banchel, foco de creación en el distrito, han repartido camisetas, en las que se podía leer 'Manuela & Íñigo & Madrid & Todas', que se las quitaban de las manos, y bolsas de tela con la cara de Carmena. La última, para la candidata.

Pasaban las 12 horas cuando ha empezado a sonar la canción con la que Más Madrid ha puesto la banda sonora de la campaña. "Necesitamos Más Madrid. Para soñar, para reír. Necesitamos Más Madrid. Para respirar y convivir. Todos convivimos hoy aquí. Sumar es más, Más Madrid" son algunas de las estrofas que organización y prensa tienen ya grabadas 'a fuego' en su cabeza.

La que no ha sonado hoy es el reaggeton, versionando un tema de Bad Bunny. "Sal a la calle y mira, mira, mira. Madrid lo necesita y no basta con la Alcaldía" es el estribillo de esta versión de 'Mía'. Carmena tiene además su propio chotis y no es el que le dedicaron los candidatos de Vox.

Ya a la mesa, Carmena se ha hecho acompañar de los candidatos José Manuel Calvo --"aluchense ahora pero nací carabanchelero", ha apuntado-- y Jorge García Castaño --"el de la panoja", como le ha presentado Esther Gómez--. Ha habido tiempo para los anuncios, como el abono deportivo para jóvenes de entre 16 y 26 años cargado con entre 25/30 euros para gastar en cuantas actividades se desee, desde alquilar unas pistas deportivas, ir a la piscina o incluso utilizar las barcas del Retiro. También para apuntar que el objetivo del próximo mandato es seguir pensando en la periferia, en los distritos que están más allá de la M-30, donde llegará la ampliación de Bicimad.

Tania Sánchez ha firmado una de las intervenciones más emotivas cuando ha explicado que ella vivió en Carabanchel con su familia de niña, cuando se trasladaron a Rivas y donde generó toda una red de solidaridad ciudadana que temía perder cuando se mudó de nuevo a Carabanchel hace cuatro años, cuando todavía campaban en la ciudad los ecos de la "política canalla" del PP.

En Carabanchel, con Carmena en el gobierno, ha conocido un movimiento ciudadano, artistas que han decidido montar un "experimento espectacular" en el distrito y siempre sin que esté reñido con la vida del barrio y para que no se expulse a los antiguos moradores, luchando por la ampliación de un centro de salud que, "mientras que esperan el refuerzo, te atienden con una sonrisa", con los tenderos del Mercado de San Isidro, "con la gente de la zapatería frente al Metro"...

"Es lo que hace para esta ciudad una oportunidad histórica de solidaridad y amistad" porque la gestión de Carmena y su equipo le ha llevado a descubrir que no sólo Rivas era una "aldea gala" frente al "odio del PP" sino que otro Madrid era posible, ha asegurado.

'GATOS' DE PURA CEPA

Y también ha lanzado un mensaje contra los que quieren excluir a los que no son madrileños "de pura cepa, los que quieren hacer ciudadanos de primera y de segunda". "Mi familia es muy gata. Mis abuelos eran de Tetuán y Vallecas. Todos los veranos me quedaba sola porque mis amigos se iban a sus pueblos de origen. Somos muy pocos los gatos de pura cepa y si algo caracteriza a los gatos de pura cepa es la solidaridad y la apertura", ha defendido.

Manuela Carmena ha hecho un alegato por la democracia, a la que "hay que cuidar" ante la amenaza de la extrema derecha, de ahí que haya pedido "por dios" dejar "los matices" dentro de la izquierda para otro momento con el fin de conseguir este domingo, con el "voto útil", "que la derecha no pase".

La también alcaldesa ha recordado que en el debate del miércoles Vox exigía "quitar las subvenciones a las asociaciones, a la FRAVM", por lo que ha pedido a los presentes que "no pierda las elecciones la izquierda", que reflexionen y que no se ponga en peligro un gobierno de progreso "por subrayar un matiz u otro". "Tenemos riesgo de volver a más de 50 años atrás. Los matices para otro momento. Ahora, por dios, el voto útil para garantizar que la derecha no pasa", lanzaba.

Lo ha hecho antes de ir a un acto como alcaldesa, la celebración del concurso a la mejor rosa de la ciudad, en el Parque del Oeste. Ahí ha puesto la semilla para poner en marcha un concurso de flores de invierno en Carabanchel. "Tenemos que llenar Madrid de flores, ponerlas en las terrazas porque ayudan a combatir la contaminación y son generadoras de oxígeno", ha planteado.

Después ha pasado a las preguntas de los asistentes, gente de todas las edades, como "si fuera una oposición" para ver si les dan su apoyo el domingo o les "mandan a estudiar". Ha habido alguno que ha adelantado que votarán a Carmena e Íñigo Errejón porque él "representa la esencia del 15M".

Bicimad, el servicio de préstamo de material a asociaciones CRAS!, el futuro Campus del Asociacionismo en la Casa de Campo, los espacios interbloques o la biblioteca futura de Opañel han salido a colación en la conversación con Carmena.

También se le ha preguntado, como exjueza, por la sentencia de la Manada. "Es una sentencia a espaldas de la sociedad y de espaldas a los intereses de las mujeres. Ojalá no haya más sentencias como esa", ha dictaminado. Se ha despedido de los vecinos de Carabanchel con un "la verdad es que os llevo en el corazón y no se me olvida".