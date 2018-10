Carmena agradece las muestras de cariño recibidas y asegura que "en breve" se reincorporará al trabajo

Publicado 18/09/2018 17:16:17 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha agradecido este martes las muestras de cariño recibidas tras su caída y ha añadido que "en breve" se reincorporará al "trabajo municipal".

"Muchas gracias por los mensajes de cariño que me habéis enviado. Ya he recibido el alta médica y estoy en casa. En breve me reincorporaré al trabajo municipal", ha transmitido la regidora madrileña a travéz de su perfil en Twitter.

Carmena ha recibido el alta médica y ha salido del Hospital de La Princesa, sin ser vista por la prensa, con la recomendación de hacer "vida normal tranquila".

Las recomendaciones médicas pasan por guardar reposo, lo que no significa quedarse en cama. "Ha salido caminando. Tiene que hacer vida normal tranquila", ha explicado la primera teniente de alcalde, Marta Higueras.