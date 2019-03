Carmena asegura que la situación de conflicto en Vallecas tras el asesinato del domingo "va mejorando"

Publicado 22/03/2019 13:01:39 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este viernes que "todo va mejorando ya" tras ser preguntada por la situación en Vallecas, donde se están registrando protestas y disturbios desde el domingo pasado tras el homicidio de un hombre de 64 años, que perdió la vida a apuñaladas.

Así lo ha expuesto en declaraciones a periodistas mientras salía de la visita de la segunda edición de la feria 'Rehabilitar Madrid 2019', el Espacio para la Reforma y Rehabilitación de la Vivienda que tiene lugar en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles hasta el 24 de marzo.

Esta misma mañana, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Carmena también se ha referido a este conflicto y ha admitido que entiende lo "frustrante" que es que no se haya detenido aún al presunto autor del homicidio y más cuando ya está identificado, lo que genera "indignación".

No obstante, ha remarcado que la Policía Nacional, junto con la Municipal, es "ejemplar" y no cree que haya detrás de este suceso tintes racistas. "No he visto en las comunicaciones por televisión la palabra racismo. No tenemos en Madrid el nivel de racismo aunque otros lo quieran pensar", ha añadido.