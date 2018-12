Carmena consigue 5.000 'me gusta' en una hora con su último post en Instagram, dedicado a su lectura cuando va en Metro

Publicado 04/12/2018 16:53:49 CET

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha conseguido 5.000 'me gusta' en una hora con su segundo y por el momento último post en Instagram, dedicado a la lectura que viaja con ella en Metro, el medio que utiliza para ir a trabajar al Ayuntamiento todos los días y el que ha empleado para ir desde la Casa de Correos, donde se ha celebrado el acto institucional por el aniversario de la Constitución, a Conde Duque, espacio en el que se ha presentado la programación cultural navideña.

Carmena se estrenó en Instagram el domingo por la tarde. Lo hizo explicando a qué dedicaba la tarde, a hornear magdalenas desde su cocina, el escenario elegido para lanzar el vídeo de bienvenida a la plataforma Más Madrid, y a terminar de leer la biografía de la considerada primera periodista española, Carmen de Burgos, 'Colombine'.

Sus 18,4k seguidores pueden conocer a través de su cuenta de Instagram que le "encanta leer en el Metro rodeada de madrileños leyendo", un comentario que acompaña con dos imágenes, una de ella con un libro en las manos, y otra de viajeros de Metro, o más bien, sus libros.

Manuela Carmena está leyendo 'The Strange Alchemy of Life and Law', de Albie Sachs, exjuez como ella. Sachs fue juez del Tribunal Constitucional al que conoció en Sudáfrica como colaboradora de Naciones Unidas.

"Es un ejemplar activista y juez blanco cuya oposición al apartheid le costó sufrir un atentado con coche bomba por el que perdió un brazo. Fue gran amigo de Mandela, luchó a favor del movimiento en defensa de los derechos de los negros en Sudáfrica en una época convulsa", explica a través de la red social.