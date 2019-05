Publicado 08/05/2019 10:45:09 CET

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid ciudad y alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, cree que la sociedad "está muy harta de los partidos" e insiste en que no ha roto con Podemos. "No he roto con Podemos. Se trataba de hacer una plataforma más amplia pero no hay ruptura como tal", ha aseverado.

Prueba de ello es que en su candidatura hay varios concejales de la formación morada, seis en total, actualmente en el equipo de Gobierno, ha destacado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, donde ha estado acompañada por el candidato de la plataforma a la Comunidad, Íñigo Errejón.

Allí ha reconocido que la idea de la plataforma "se ha quedado a medio hacer" porque la propuesta original era que "tuviera apoyo de todas las fuerzas políticas, con los partidos quedándose atrás". Y todo porque "en lo municipal es lo que se pide, en lo municipal la gente está muy harta de los partidos".

Errejón, a su vez, ha destacado la importancia de abrir la plataforma para que entren perfiles independientes "porque a veces la gente profesional no puede dar el paso" dado que los partidos son "muy endogámicos".

"A veces los partidos hacen las listas para devolver favores pero necesitamos incorporar a empresarios, sindicalistas, psiquiatras, ingenieros... A veces la gente profesional se queda fuera de los partidos porque son muy hostiles", ha argumentado el candidato.

"La política tiende más a plataformas con ciudadanos que no tienen el mismo carnet en el bolsillo", ha añadido Errejón, mientras que Carmena ha insistido en que la sociedad "quiere un cambio, no quiere los partidos de siempre sino una forma más fresca".

Preguntado sobre si sería un fracaso quedar el 26M por debajo de la candidatura liderada por Isa Serra (Podemos), Errejón ha contestado que "sería un fracaso no gobernar en la Comunidad". "Quiero ser presidente de la Comunidad, no pienso en otra cosa. La Comunidad es una región que podía despegar pero hay que soltar lastre", ha apuntado, además de que siempre defenderá la colaboración de las fuerzas progresistas. "Me comprometo a trabajar por un gobierno progresista", ha señalado.