Carmena dice que su ausencia en ARCO "no fue falta de cortesía a Casa Real" y que Madrid "no puede censurar el arte"

Publicado 27/02/2018 10:22:49 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este martes en el Pleno municipal que su ausencia en la inauguración de ARCO tras la retirada de la obra 'Presos Políticos en la España contemporánea' no fue una "falta de cortesía a la Casa Real" y que tuvo que ver con que "no puede haber censura al arte".

Durante su intervención en Pleno para dar cuenta de la gestión municipal en el último mes, la regidora se ha referido a la polémica suscitada en la feria de Arte Contemporáneo, y ha agradecido a todos los grupos municipal el "apoyo" para "evitar una censura que dejaría a Madrid como una ciudad sin libertad de expresión, de creación".

"No fue una falta de cortesía para la Casa Real, que estaba informada; en modo alguno hubo nada que tuviera que ver con algún defecto, pero sí con el efecto", ha explicado Manuela Carmena. Sobre este "efecto" ha hecho referencia al "inexplicable apoyo" del Gobierno regional a la retirada de la obra.

Por ello ha apuntado a continuación que "el que se equivoca y rectifica, debe tener apoyo". "Esta rectificación no hubiera sido posible si todos no hubiéramos dicho que no puede haber censura al arte".

Asimismo, ha expresado que su ausencia en la inauguración de la Feria no fue un "abandono" a galeristas y artistas. El domingo acudió a ARCO, y pudo contemplar "obras maravillosas" como la de Teresa Lanceta.