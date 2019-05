Carmena llama a concentrar el voto en Más Madrid y avisa que los votos a Madrid en Pie pueden "desperdiciarse"

Publicado 24/05/2019 12:45:18 CET

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Más Madrid a la Alcaldía de la capital, Manuela Carmena, ha llamado este viernes a concentrar progresista en torno a su candidatura y ha avisado que los votos a Madrid en Pie Municipalista pueden "desperdiciarse" si no llegan al 5 por ciento fijado por ley para obtener representación.

Preguntada esta mañana por los periodistas sobre la petición de voto del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la candidatura encabezada por Carlos Sánchez Mato, Carmena ha afirmado que no tiene conocimiento de esta manifestación pero cree que lo importante es "saber que la unión y concentración del voto es lo único que garantiza que no haya un gobierno de extrema derecha en el Ayuntamiento".

"Las noticias de lo que ya está sucediendo en Andalucía me preocupan muchísimo. Que se vaya a despedir a los trabajadores de las tareas de la Ley de violencia de género es indicativo de lo que significa un gobierno que está apoyando directamente la extrema derecha. Puede haber algunos compañeros que se sitúan en la izquierda más radical y que piensan que era necesario que el Ayuntamiento hubiera avanzado más en el terreno de los derechos sociales, pero les pido que tengan confianza en nosotros. En los cuatro años hemos hecho lo que ha estado en nuestra mano y en los siguientes vamos a hacer mucho más pero que no venga la extrema derecha, eso es lo más importante. Y si no concentramos el voto, puede venir", ha dicho.

La alcaldable ha recordado que ella no es socióloga o politóloga pero ha opinado que "lo peor que puede pasar en democracia es que por matices se evite lo más importante y me gustaría que algunos lo pensaran", en referencia a la candidatura de Madrid en Pie Municipalista.

Carmena ha continuado afirmando que no conoce en profundidad las encuestaas" pero es verdad que no van a alcanzar el 5 por ciento y es verdad que son votos que se desperdician y creo que en estos momentos son necesario para apoyar la alternativa que realmente pueden parar la entrada de una derecha, que es una derecha que es extrema, que ya vemos cómo el estilo de trabajar en Andalucía".