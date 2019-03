Carmena niega racismo en Vallecas y apunta a personas ajenas al barrio siempre dispuestas a ir "donde hay lío"

Publicado 22/03/2019 10:05:41 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha negado que haya racismo en Vallecas, espera la pronta detención del asesino de un hombre de 64 años en el Pozo del Tío Raimundo, ya identificado, y ha puesto sobre la mesa la aparición de "personas ajenas al barrio" que intentan utilizar estos hechos y que están "dispuestas a ir donde hay lío".

Carmena entiende lo "frustrante" que es que no se haya detenido aún al presunto autor del homicidio y más cuando ya está identificado, lo que genera "indignación", pero ha remarcado que la Policía Nacional, junto con la Municipal, es "ejemplar".

No cree que haya detrás de este suceso tintes racistas. "No he visto en las comunicaciones por televisión la palabra racismo. No tenemos en Madrid el nivel de racismo aunque otros lo quieran pensar", ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press. Ha terminado señalando que fue una reyerta que acabó con la muerte de una persona, un homicidio "que genera indignación pero no hay deseo de tomar la justicia por la mano".