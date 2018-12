Carmena no habla sobre su futuro en el Pleno porque "mientras se está gobernando no se hace campaña electoral"

Publicado 27/11/2018 15:56:33 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no ha querido pronunciarse en el Pleno de Cibeles sobre su decisión de no quedarse en la oposición si perdiera las elecciones de mayo de 2019 porque "mientras se está gobernando no se hace campaña electoral".

Sus palabras han provocado la mofa en las bancadas del PP, cuyo portavoz, José Luis Martínez Almeida, ha llevado al Pleno las declaraciones de Carmena sobre la oposición. Su homóloga en Cs, Begoña Villacís, ha contestado a la alcaldesa que hacer campaña es presentar la plataforma Más Madrid con un video de Facebook Live, a lo que ha unido que su actitud es "aristocrática".

Carmena ha insistido en que no es acertado que en los plenos de Cibeles se aborden asuntos que no versen sobre la gestión municipal. La alcaldesa ha señalado ya en varias entrevistas que no se quedaría en caso de no ganar las elecciones de mayo de 2019 porque "no sería útil en la oposición".