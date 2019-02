Carmena: "No me pega ver a mi Madrid en el eje de de las tres derechas que se ha planteado en Andalucía"

Publicado 01/02/2019 9:54:38 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado este viernes que no le pega que la ciudad acabe tras las elecciones "en el eje de las tres derechas que se ha planteado en Andalucía".

"No me pega ver a mi Madrid en el marco del pacto que se ha dado en Andalucía con PP, Cs y Vox, con los tres partidos de la derecha unidos. Mi Madrid no es así", ha apuntado este viernes en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

El Madrid que ella conoce es "abierto, reconoce los derechos, es creativo, solidario", ha contestado tras ser preguntada por dos encuestas, una de Eldiario.es, que da a Cs como clave, y otra de Telemadrid, que señala que Más Madrid sería la lista más votada pero el gobierno sería para la derecha.

"La impresión que tengo es que Madrid no quiere vivir en el eje de las tres derechas que se ha planteado en Andalucía pero la democracia es estupenda y lo que decida se aceptará con muchísima alegría", ha terminado.