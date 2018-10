Carmena quiere que los escolares se lleven del colegio un tupper

Actualizado 27/04/2015 10:17:17 CET

La candidata de Ahora Madrid a la Alcaldía de la capital, Manuela Carmena, ha planteado no sólo que los comedores escolares abran también en vacaciones, sino que los niños más necesitados puedan llevarse un 'tupper' para la cena.

En una entrevista concedida a Europa Press, Carmena defiende, en caso de alcanzar el sillón municipal, como primeras propuestas "medidas de emergencias para hacer imposible la situación de desigualdad que se está viviendo", entre las que entran éstas contra la desnutrición infantil.

"Europa ha destinado un fondo un 500 millones para hacer frente a la deficiencia alimentaria, por lo que tendremos que hacer medidas de plantear comedores escolares, no sólo que se mantengan abiertos en vacaciones o un 'tupper' para la cena. Hay que hacer lo imposible, también la posibilidad de que merienden bien y la cena preparada. Seguro que se puede hacer", ha agregado.

En la misma línea, Carmena se ha mostrado "preocupada" por el hecho de que el Ayuntamiento "no está utilizando todo el presupuesto en gasto sociales". "Me he quedado impresionada que se devuelve parte del presupuesto en gasto social. Me decían trabajadores sociales que se devuelve porque el Ayuntamiento no lo sabe gastar ni gestionar ni siquiera. Por lo menos, que nuestros niños estén bien alimentados porque son el futuro de la sociedad", ha dicho.

CARRIL BICI En otro orden de cosas, sobre contaminación, Carmena plantea gratificar a quienes no meten el coche en la ciudad a través de una disminución en los impuestos, por ejemplo. "De alguna manera la gente tiene que aprender que puede sacar beneficio de tener un comportamiento colaborativo para hacer una ciudad distinta", ha aseverado.

Su modelo en Movilidad es prohibir algunos tramos para vehículos, peatonalizar otros, gratificar a las personas que no usan el coche, y también ensanchar las zonas peatonales. "No sólo hay que pensar en la gente que va a trabajar, sino personas mayores que van a hacer una gestión. Si pueden sentarse en un banco no es necesario que les lleve un coche a la puerta", ha añadido.

Para luchar contra la contaminación Manuela Carmena, aficionada a la bicicleta --tiene una eléctrica y otra de paseo-- ha apostado por crear un carril bici "protegido y en condiciones", diferenciado del tráfico peatonal y de vehículos en Madrid.

"Si vierais el miedo que yo paso cuando voy por la Castellana con la bici... Cuando tenía que ir a la cadena SER los domingos me iba desde casa y cogía la Castellana. Al llegar a Cuzco vas aterrada porque no sabes por dónde tienes que ir. Te las vas jugando. Y en Cibeles pone 30, pero si a mí a 30 ya me matan", ha exclamado.

Además, considera que tiene que haber empresas que aseguren las bicis. "Uno de los miedos es dónde la llevas, dónde la pones, porque la dejas en los portales y protestan. Nos falta mucha cultura de bici", ha indicado.

Por eso uno de los proyectos de Ahora Madrid, ha adelantado, será crear un Instituto de la Bici, "un organismo pequeño que propicie bici, que haga cosas tan bonitas como proteger a los niños para que puedan ir en bici al colegio".

"Como relatora de la ONU vi en Ginebra cómo hacían esto mismo a través de voluntarios. En bici y andando se genera muchísima serotononia y se disfruta muchísimo. Tengo la experiencia de estar disgustada y coger la bici y estar muchísimo mejor", ha asegurado.

Otra de sus ideas es favorecer la existencia de zonas comunes para el disfrute de la ciudad, alejada de un modelo que sólo favorece los establecimientos privados y la dispersión. "A mí me parece fantástico que en todas las zonas comunes puedan estar todo el mundo: mayores, niños, pequeños. Una de las cosas que pienso es que tenemos un clima maravilloso y mucha gente podría comer en mesas en los parque si hubiera", ha defendido la aspirante municipalista.

"Un día vino un amigo de Huelva y fuimos al Retiro. Compramos algo para comer pero luego llegamos y no había una mesa para comer y tenías que tener los platillos en la falda, y es incomodísimo. Cuando voy a Europa nos encanta ir a comer a un parque. Aquí veo a mucha gente con el tupper en la Castellana y pienso por qué no ponen una mesa para que coman", ha dicho.

Manuela Carmena también se ha quejado del pavimento de Madrid porque "está muy mal y mucha gente se cae". "Sería interesante saber por qué se ha hecho así. Está poco pensado para andar cuando Madrid es una ciudad fabulosa para caminar porque tiene suficiente arbolado y el clima es bueno", ha finalizado.