Carmena reitera que "no va a volver a la política" y busca con su plataforma poner el foco "en la ciudadanía"

Publicado 27/01/2020 18:54:56 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Madrid ha subrayado que la presentación de la plataforma Cuidar la Democracia no significa que vaya a volver a la política de primera línea, algo que no va a hacer, sino que busca poner el foco en la ciudadanía, desde donde emana la política, no desde las instituciones.

"No voy a volver a la política. Lo he dicho 20 veces y lo digo la 21", ha declarado Carmena en la presentación de la plataforma, que arranca con una primera conversación, en este caso con la filósofa Adela Cortina sobre los desequilibrios territoriales.

Carmena ha lamentado que, hoy por hoy, el diálogo político en las instituciones "no es posible", algo que ha defendido sobre la base de su experiencia en el Palacio de Cibeles. La clave está en "buscar las maneras" para ese diálogo desde la sociedad civil.

"Igual que la ciudadanía participa en eventos culturales, se trata de que participe en elementos de diálogo para tener ideas flexibles y poder actuar", ha remarcado Carmena ante concejales de Más Madrid, diputados de Más Madrid y Más País, entre otros muchos asistentes. "La política se hace desde la ciudadanía, no desde las instituciones", ha argumentado.