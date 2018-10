Carmena, sorprendida por las palabras de Tiriac, achaca malestar a malentendidos: "Igual no maneja bien el castellano"

Publicado 03/07/2018 11:52:05 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha mostrado su sorpresa por las declaraciones del dueño del Open de Tenis, Ion Tiriac, que ha achacado a un posible malentendido. "Igual no maneja suficientemente bien el castellano", ha señalado la regidora al ser preguntada por la prensa tras la presentación de las jornadas por la economía circular de residuos.

Ion Tiriac en una entrevista en 'El Mundo' declaraba que Carmena le había "faltado al respeto". La alcaldesa lo ha negado. "¡Faltaría más! Sabéis que me parece detestable que nos faltemos el respeto unos a otros. Mi intención es no hacerlo nunca jamás y en mis reuniones siempre con él han sido extraordinarias, sin ningún problema", ha declarado. "Creo que son simplemente malos entendidos por cualquier circunstancia, por un uso inadecuado del lenguaje", ha opinado.

Además ha apuntado que la última reunión se celebró con un claro ambiente de cordialidad. "Nos sorprendió las declaraciones porque todas las personas que estaban en aquella reunión dijeron que había sido muy respetuosa. No sabemos, igual no maneja suficientemente bien el castellano el señor Tiriac y no sabemos si ha podido haber algún malentendido", ha apuntado.

La siguiente reunión será "bastante inmediata" y "por supuesto" que quiere que el Open de Tenis se quede en Madrid. "Creo que somos más os que queremos que se quede y hay que esperar que así sea", ha destacado. En cuanto a la Copa Davis, la alcaldesa ha declarado que es un camino que está empezando. "Queremos que haya las dos alternativas", ha concluido.

El Ayuntamiento de Madrid, con el Gobierno municipal y los grupos de la oposición, convocará en los próximos días una nueva mesa de negociación para la renovación del convenio con los propietarios del Open de Tenis después de que éstos enviaran su propuesta el pasado viernes, 29 de junio.

La última reunión se produjo el pasado 21 de junio. A ella asistieron el coordinador de Alcaldía, Luis Cueto; el presidente y consejero delegado del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian; y los portavoces municipales de PP, PSOE y Cs, José Luis Martínez Almeida, Purificación Causapié y Begoña Villacís, respectivamente. Todas las partes trasladaron a la prensa que esa primera reunión se había producido en un buen entorno de diálogo.

Cueto declaró entonces que era partidario de alcanzar un compromiso entre todos los grupos "cuanto más lejos de las elecciones mejor" porque los comicios "siempre tensionan mucho". "Lo ideal sería que no más allá del mes de diciembre", apuntó. "El Ayuntamiento está con el máximo compromiso de hacer todos los esfuerzos posibles para mantener el convenio", indicó.