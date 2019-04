Carmena tiene "esperanza" en que llegue el informe regional para aprobar Madrid Nuevo Norte en un pleno extraordinario

Publicado 26/04/2019 14:22:06 CET

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene "esperanza" en que llegue el informe de impacto ambiental firmado por la Comunidad para aprobar Madrid Nuevo Norte en un pleno extraordinario.

"En cuanto llegue lo tendremos todo preparado para que se pueda aprobar en el Ayuntamiento", ha manifestado Carmena a su llegada a La Nave de Villaverde, donde participa en una mesa redonda del Guerrilla Game Festival, centrado en la industria de los videojuegos.

El Ayuntamiento de Madrid podría convocar un pleno extraordinario en el mes de mayo, incluso coincidiendo con la campaña electoral que arrancará la medianoche del 9, para aprobar inicialmente Madrid Nuevo Norte si llega para entonces el preceptivo informe ambiental de la Comunidad, declaró el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, tras la última comisión del ramo.

"No me gustaría hacer coincidir la votación con la campaña pero si nos sitúan en esa coyuntura priorizaremos la aprobación de un expediente que resuelve una brecha de 25 años antes que una decisión de oportunismo político, de que coincida o no con unas elecciones", transmitía a la prensa.