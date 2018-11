Carmena ve "teatrales" las críticas contra Madrid Central y aboga por "pacto político" a favor del medio ambiente

Publicado 07/11/2018 20:03:24 CET

"La contienda de los partidos se ha convertido en teatros donde los protagonistas son marionetas que responde a argumentarios", ha lanzado

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha calificado de "teatrales" las críticas contra Madrid Central, y ha abogado por alcanzar un "pacto político" a favor del medio ambiente, ya que es "una cuestión de medio ambiente" y "no puede ser objeto de partido, una reivindicación de un partido contra otro".

"En muchos momentos ha habido pactos contra el terrorismo, se ha dicho que no es cuestión de partidos, porque está en cuestión la pervivencia de la democracia. Este es un tema de vida o muerte; tiene que quedar claro que hay que ir hacia un pacto político", ha defendido la regidora madrileña durante su intervención en la Mesa 'El pacto Finanzas-Clima: un acuerdo para salvar la paz' del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y la Educación para la Convivencia y la Paz.

Manuela Carmena ha recordado que el Plan A de Calidad del Aire y Medio Ambiente tiene esta denominación porque "no hay un plan B". "No hay posibilidad de marcha atrás; hay un marco que puede haber de recursos y regulación, podríamos hacer más, sí, cuál es el sí, la voluntad política", ha señalado.

Sobre las críticas de la puesta en marcha de Madrid Central, Carmena ha asegurado que quienes ahora reprochan la medida, "se verían obligados a hacer algo imprescindible para garantizar la salud". "Muchas de las críticas no son reales, son teatrales, porque la contienda de los partidos se ha convertido en teatros donde los protagonistas son marionetas que responde a argumentarios o discursos que se marcan en el mundo de la irrealidad porque no tiene que ver con los datos", ha remachado a continuación.

Sin embargo, Carmena ha lamentado que en el marco de esta economía liberal esto no sea posible, ya que se debería replantear esta economía. "Ha habido intereses económicos en el marco de concebir la economía que han dicho tira para adelante que no me importan los demás", ha ejemplificado.

Además, la regidora madrileña ha abogado por la "solidaridad", algo "imprescindible" porque "la ciudad es de todos, no porque una persona tiene mucho dinero tendrá un aire puro para sí mismo". "Algo que es de todos no tiene más manera de estructurarlo que la solidaridad", ha concluido.