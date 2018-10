Carmena visita La Nave para conocer los productos y servicios de las 19 empresas alojadas

Publicado 25/07/2018 18:30:52 CET

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha visitado este miércoles el centro de innovación La Nave para conocer los productos y servicios de las 19 empresas alojadas, mientras hay 20 proyectos de startups en lista de espera, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las ideas que están tomando cuerpo en La Nave van desde la simulación de patrones de conducta para identificar y prevenir conflictos como la violencia de género o el bulling, una aplicación para conocer al momento la disponibilidad de plazas en los aparcamientos de la ciudad, dispositivos en materia de salud que resuelven los problemas de administración de insulina a enfermos con pautas médicas mediante un sistema de alertas y un control de medicación almacenado en la nube, hasta el diseño de videojuegos.

Carmena ha participado en el campamento urbano Veraneo Geek organizado por Creática, que durante quince días ofrece a jóvenes de entre 10 y 14 años la oportunidad de sumergirse en la cultura digital y experimentar con tecnologías y ocio digital.

Entre los programas que lleva a cabo Creática en el contenedor 10 de La Nave se encuentra, por ejemplo, Fabricantes, centrado en jóvenes que han abandonado el sistema educativo, que pueden tener problemas en su entorno familiar, sufren violencia, tienen poca referencia familiar, cuestionan la autoridad o que han ido aprobando pero no tienen el nivel educativo. También TECH4Girl, que busca romper la segunda brecha digital y generar el interés por la tecnología de las más jóvenes.

En tres de las cinco plantas de la torre de La Nave se ubican el resto de las empresas que desarrollan así su trabajo. La alcaldesa ha departido con los responsables de cada una de ellas: Social Dinapp; CoachMinds; Civitas Analytics; LetMePark; Insulcloud; Up Devices; Plactherm; AMSAT EA (The Radio Amateur Satellite Corporation Spain); Runator; Xtasy Games; Retro Forge; DataTons; HomyHub; Team Heretics; VR ZERO; Excellenting y Botslovers.

Además, 3D Scenica Diseño De Aplicaciones, consultora, asesora y desarrolladora de proyectos en realidad virtual, va a instalar un estudio de VR y a desarrollar la reconstrucción 3D del edificio principal de La Nave para posteriormente ser integrado en una app de Realidad Virtual para dispositivo HTC Vive.

La actividad de La Nave en lo que va de año se resume, en cifras, en 19 proyectos innovadores de emprendimiento; cerca de 20.000 asistentes a las distintas actividades programadas; 278 presentaciones a entidades; 206 eventos y talleres orientados a innovación urbana, de las cuales 11 estaban destinadas al distrito donde se ubica, Villaverde; tres estand en feria externas, y 199 colaboradores que hacen posible el día a día de La Nave.