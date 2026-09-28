La Casa del Cine de Carlos Saura y la poesía de Velintonia, dos proyectos culturales que miran a 2027

Archivo - El cineasta español Carlos Saura en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALFÀS DEL PI - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La casa de Carlos Saura en Collado Mediano abrirá en la primavera de 2027 como espacio de formación para nuevos cineastas, mientras Velintonia, la antigua residencia de Vicente Aleixandre en Madrid, avanzará en su transformación en la nueva Casa de la Poesía durante el año del centenario de la Generación del 27.

Ambos proyectos forman parte de los planes culturales de la Comunidad de Madrid para el próximo año, según ha explicado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en un encuentro con medios de comunicación.

La futura Casa del Cine permitirá a los participantes trabajar en el entorno creativo de Saura, con acceso a su estudio, su biblioteca, sus cámaras y materiales de su archivo. El proyecto tendrá un formato intensivo ya que los alumnos desarrollarán sus propias propuestas inspiradas en la obra del director con la mentoría de profesionales del sector.

La iniciativa, anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el pasado Debate del Estado de la Región, se organizará en colaboración con la familia de Carlos Saura, fallecido en 2023 y autor de películas como 'Cría cuervos' y '¡Ay, Carmela!', así como con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM) y profesionales del sector.

La Casa del Cine, destinada al talento emergente, forma parte de las actuaciones del Gobierno autonómico en apoyo de la industria audiovisual. Este sector representa el 2,2% del PIB madrileño y tiene un impacto económico total superior a 7.500 millones de euros.

PROGRAMA PILOTO PARA ACERCAR EL CINE A LOS JÓVENES

En este contexto, la futura Red de Destinos de Rodaje de la Comunidad de Madrid nace para facilitar la actividad cinematográfica en todos los municipios y distribuir las producciones. Con esta medida, se busca ofrecer un espacio de filmación uniforme, se otorga seguridad jurídica, agilidad administrativa y favorecer la colaboración entre distintas administraciones.

Por otra parte, el Gobierno regional pondrá en marcha un programa piloto para facilitar el acceso al cine a los jóvenes de entre 18 y 25 años mediante un descuento de 3,5 euros en las entradas durante el próximo mes de febrero, coincidiendo con la entrega de los Premios Goya.

La iniciativa de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Federación de Cines de España (FECE) tiene como objetivo acercar el séptimo arte a las nuevas generaciones, favorecer su participación en actividades culturales presenciales y estrechar su relación con la creación audiovisual.

VELINTONIA, UN HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27

Velintonia, la casa de Aleixandre que fue lugar de encuentro de poetas y escritores del siglo XX, afronta su rehabilitación para convertirse en la Casa de la Poesía. La Comunidad de Madrid ha licitado las obras por 2,9 millones de euros y prevé que comiencen a finales de este año.

De Paco ha señalado que a lo largo de 2027 podrá verse "cómo resurge" el inmueble, cuya recuperación ha presentado como un "gran homenaje" a la Generación del 27. "Terminada en 2027 no va a estar, pero la vamos a ir viendo evolucionar", ha precisado. Ese año se conmemorará también el 50º aniversario de la concesión del Nobel de Literatura a Aleixandre.

Ante las quejas de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre en la red social 'X' sobre el proyecto ideado por el Ejecutivo autonómico para la casa, el consejero, si bien las ha calificado de "constructivas", ha subrayado que el inmueble debe garantizar la accesibilidad universal y lo hará, según ha resaltado, preservando la historia del inmueble.

"A toda esta política de preservación del patrimonio, se une el programa '27. Generación Velintonia'. También estamos dándole forma al Centenario de Felipe II y acercamos nuestros grandes creadores a los madrileños a través de un proyecto que se llama Madrid en bronce", ha desgranado.