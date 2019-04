La Casa Encendida ofrecerá más de cien cursos y talleres durante el segundo cuatrimestre de 2019

Publicado 04/04/2019 16:40:32 CET

La Casa Encendida ha lanzado la convocatoria de 'Cursos & Talleres' del segundo cuatrimestre de 2019, que incluye más de 100 propuestas sobre una gran variedad de materias y una amplia programación para niños y jóvenes.

Los 'Cursos & Talleres' están relacionados con artes plásticas, audiovisuales, escénicas, literatura, contextos internacionales, urbanismo y arquitectura, sostenibilidad, jardinería y huerto, reciclaje, voluntariado, cooperación, formación, ocio inclusivo, salidas, imagen y sonido, informática e idiomas.

A partir del 11 de abril quedará abierto el plazo de inscripción para las actividades que se llevarán a cabo de junio a septiembre, según ha informado La Casa Encendida en un comunicado.

Para los interesados en la creación e investigación artística, ya sea a través de las artes plásticas, audiovisuales, escénicas o literarias, se desarrollarán cursos como 'Taller exprés. Una introducción a la Historia del Arte Contemporáneo', 'The New American Cinema Group' y 'Tres en uno. Cine en 16 mm', con la presencia de Olaf Möller y Justas Zekonis o el taller escénico 'The Boogie-Woogie Ghost'.

También se llevarán a cabo programas de literatura como 'Soberbia. Necesidad. Capricho. Resistencia' y los Laboratorios continuarán con las puertas abiertas para todos los aficionados a la fotografía con cursos de rebelado y edición, entre los que destacan 'Iniciación al laboratorio fotográfico analógico' y '¡Rebélate al color!'.

El bloque temático sobre sostenibilidad presenta ideas para un mundo mejor a través de cursos, charlas y talleres. Algunos de ellos son 'Cómo iniciar la transición: construye resiliencia en tu comunidad' y 'Yo ambiental: las cuatro dimensiones de la sostenibilidad'.

Respecto a contextos internacionales y voluntariado, La Casa Encendida ofrece cursos y talleres como 'Cambio climático y cooperación para el desarrollo', 'Proyectos solidarios con el Cuerpo Europeo de Solidaridad' o 'Recursos sociales para personas privadas de libertad'.

Entre los vinculados con la cooperación están 'Teoría del cambio: diseña, planifica y evalúa acciones de cambio social' y el taller de storytelling 'Dale voz a la historia que llevas dentro'. Asimismo, la oferta de ocio inclusivo presenta la actividad 'Ver, dibujar, comunicar' y 'Somos naturaleza: descubre, comparte y actúa'.

También habrá actividades para comprender los espacios urbanos o naturales y la forma en la que nos relacionamos con ellos, como el 'Microtaller de aislamienos ecológicos' o el curso sobre 'Metabolismo urbano y restauración ecológica de las ciudades'.

Los talleres de jardinería y huerto versarán sobre 'Jardines interiores' y los de reciclaje sobre 'Reciclaje textil creativo' o el 'Mantenimiento de tu bicicleta'.

La actividad 'Visitas de peluquería' ofrecerá una visita guiada por el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias en Buitrago de Lozoya, de la mano de los artistas Luis Vasallo y Antonio Ballester Moreno, y también habrá 'Rutas para descubrir la naturaleza'.

Para los interesados en formación, la oferta de este cuatrimestre es amplia con talleres que abarcan desde la 'Educación asistida por caballos' hasta el 'Mindfulness: atención plena en la era de las distracciones', pasando por el 'Teatro y la transformación social: el conflicto como oportunidad'.

La oferta de imagen, sonido e informática ofrece cursos para principiantes en el mundo de la creación digital como los de Adobe (PhotoShop, Illustrator, InDesign), Logic Pro X o Avid, pero este cuatrimestre también habrá cursos dedicados a la Realidad extendida, el Vídeo 360 y DaVinci Resolve, por ejemplo.

Además, para los principiantes en el mundo de la tecnología informática, también se ofrecen cursos de Excel, Diseño de páginas web y Wordpress, entre otros.

'Español para inmigrantes, lengua de convivencia' es uno de los cursos de idiomas organizados por el centro, disponible en francés y en inglés. Además, también se ofrecen cursos de Inglés desde B1 hasta C2.

Niños y jóvenes podrán materializar sus propias ideas en la Fábrica Digital, donde podrán crear sus propios juguetes, robots, videojuegos e incluso figuras de Minecraft para impresión 3D.

Por otra parte, habrá gran cantidad de talleres de temáticas diversas como el 'Taller de construcción de un ukelele', 'Telares y tapices', 'Conocimiento y adiestramiento de perros', 'Campamento. Creando mi historia', 'Viaje al planeta Lux', 'Experimentos para descubrir el planeta' o 'Campamento urbano. Una mirada a nuestro entorno natural'.