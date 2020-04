Castaño insiste en que Serra no agredió, Maestre que la verdad se impondrá y Murgui que evitar desahucios es "un deber"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento, Jorge García Castaño, presente en el desahucio por el que ha sido condenada la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isa Serra, ha insistido en que la diputada no agredió a nadie mientras que la portavoz mediática del grupo, Rita Maestre, le ha trasladado que la verdad se impondrá y el concejal Nacho Murgui ha defendido que evitar los desahucios "es un deber, no un delito".

"Es una injusticia. Yo estaba allí y puedo decir que Isa no agredió a nadie", ha remarcado el concejal Jorge García Castaño en Twitter. Maestre, por su parte, invita a Isa Serra "a recurrir y defender la verdad, que al final se impondrá". "Estamos todas contigo. Fuerza y miles de abrazos", le transmite a la diputada de Unidas Podemos.

"Evitar desahucios es un deber, no un delito. Son los políticos que no han hecho nada para evitar que la gente se quedara en la calle quienes deberían rendir cuentas", ha replicado Nacho Murgui, también en Twitter, mientras que su compañero Javier Barbero, le ha enviado ánimo ahora que toca "recurrir y defenderse pero también recordar que hay que seguir defendiendo con convicción el derecho a una vivienda digna", con "los valores y no el miedo" guiando las conductas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Isa Serra a 19 meses de prisión por participar en los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014, esgrimiendo que la libertad de expresión tiene "límites y no puede amparar comportamientos ilegales". También la condena, aunque se puede recurrir, a una multa y se la inhabilita al derecho al sufragio pasivo, lo que supone que no podrá votar durante el tiempo que dure el castigo.