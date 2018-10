Castaño recuerda a Cs que votaron a favor de la municipalización de Calle 30 y Brabezo critica el coste de 215 millones

Publicado 24/07/2018 11:31:00 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha recordado que Cs votó a favor de la municipalización de la empresa Calle 30 en el dictamen de la comisión de investigación. El concejal de Cs Sergio Brabezo ha criticado en el Pleno de Cibeles el coste de 215 millones de euros que podría suponer tener una empresa cien por cien municipal, "un caso de Bicimad por diez".

"Nosotros les dijimos que solucionaran un problema, no que despilfarren. No utilicen la chequera de todos", ha añadido Brabezo. "Ustedes deberían saber qué votaron en la comisión. Si no se han enterado ni del NO-DO no es mi problema", ha contestado García Castaño a su vez.

El delegado le ha recordado que "hay que comprar las acciones porque no las regalan, algo que sólo pasa en los mundos de Cs". "Eso es lo que hemos acordado de manera mayoritaria los grupos de esta cámara, creo que estaba entendido y es lo que votaron ustedes", ha remachado.

García Castaño ha agradecido al socio privado de Calle 30 la actitud en los trabajos que se están iniciando para el cambio de modelo y ha añadido que se producirá un avance en las condiciones laborales de los trabajadores, a acordar con los sindicatos.