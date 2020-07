Catedrático de Medicina Preventiva pide un "modelo práctico" para "reforzar la respuesta" a virus respiratorios

Senior man getting an injection

Senior man getting an injection - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANDICJOVAN - Archivo

Aboga por impedir la llegada de personas de países donde la situación epidemiológica no esté todavía controlada

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, Fernando Rodríguez Artalejo, ha señalado este viernes la necesidad de "un modelo práctico para reforzar la respuesta en este invierno a la posible nueva oleada" de Covid-19, así como a oleadas o pandemias de nuevos virus respiratorios "que pueden producirse en el futuro".

A su juicio, para empezar, no se afronta "suficientemente bien" la gripe estacional de todos los años, por lo que ha apostado por aumentar la tasa de cobertura vacunal en la población vulnerable, así como la "bajísima tasa de vacunación de los santiarios", que es "una vergüenza".

Asimismo, en la Comisión de Estudio para la recuperación e impulso de la actividad económica y social de la Comunidad de Madrid, ha defendido que durante la epidemia de gripe "se generalice el uso de mascarilla y otros medios de protección en todo el sistema sanitario", porque "no se venía haciendo".

También ha señalado que extender el uso de geles hidroalcohólicos "en todos los lugares públicos, incluso cuando haya acabado esta epidemia", así como la "etiqueta respiratoria como forma de buena educación en los periodos interpandémicos", servirá para estar "mejor preparados" para afrontar "cualquier otra epidemia", cuya difusión será "más lenta", lo que dará "más tiempo" para intervenir y preparar una respuesta.

Asimismo, el académico ha subrayado que el coronavirus ha hecho "mucho más visible" la "pandemia de enfermedades crónicas" que se viene padeciendo en España desde hace muchos años y que no se ha logrado controlar, como la obesidad, la diabetes y la insuficiencia cardiaca, que han estado detrás de muchas muertes.

"La lucha contra esta y nuevas pandemias similares se libra en las trincheras de las enfermedades crónicas", ha advertido, por lo que ha instado a recuperar toda la actividad asistencial orientada a las enfermedades crónicas de aquí a navidad, al tiempo que ha señalado la necesidad de más recursos y "coraje político" para luchar contra las enfermedades crónicas.

Rodríguez Artalejo también ha subrayado la necesidad de poner el foco "en los vulnerables", entre los que incluye a las personas mayores que viven en las residencias y a los "grupos de bajo nivel socioeconómico".

En este punto, ha destacado la importancia de identificar una serie de grupos para "vacunar de la gripe y de todas las enfermedades vacunables de forma prioritaria" de aquí a navidades, y llevar a cabo su seguimiento en Atención Primaria.

TELEMEDICINA

Además, ha abogado por "potenciar mucho más la telemedicina y la teleasistencia para navidades", y ha apuntado que "por fuerza" se ha venido dando atención telefónica durante la pandemia, pero hay que "fortalecer la videoasistencia, con consultas virtuales, con protocolos de seguridad y privacidad".

"Será dinero bien invertido para enfrentarnos en mejores condiciones a lo que ocurra en invierno, que tengo la confianza de que no debería ser tan grande como lo que hemos pasado", ha apostillado.

AEROPUERTO DE BARAJAS

En respuesta a las preguntas de los Grupos Parlamentarios, ha valorado que en el Aeropuerto de Barajas se está haciendo "todo lo razonable" en lo que respecta a los viajeros que llegan desde países donde la situación de la pandemia es similar a la de España.

De hecho, ha señalado que se hace "bastante más" que con los que salen de Murcia y llegan a Madrid, y que hacer algo más "sería muy difícil", y además las PCR "son poco sensibles en las fases iniciales".

El académico ha abogado por asegurarse de que los viajeros cumplan las normas y tenerlos localizados, y por impedir la llegada de "grandes contingentes de personas de países cuya situación epidemiológica todavía no está controlada".

Respecto a los centros educativos, ha explicado que los niños se infectan "un poquito menos que los adultos" y que "habitualmente la gravedad es más baja", así como que se han detectado "menos contagios de niños a adultos".

Tras destacar que "es perentorio" que los niños de 3 a 10 años vuelvan a la escuela porque en esas edades, a su entender, no vale la enseñanza 'online' y no es posible la conciliación familiar, ha afirmado que "no tiene mucho sentido imponer distancias en el aula porque no se van a mantener". "Mi expectativa razonable es que pueda funcionar bastante bien", ha agregado a este respecto.