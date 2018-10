Causapié: "Cuando decimos que somos portavozas o jóvenas decimos que estamos aquí, construyendo país"

Actualizado 11/02/2018 15:36:27 CET

"A cambio lo que recibimos es discriminación, violencia de género, acoso sexual, agresiones sexuales, menor salario", argumenta

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha señalado este domingo que cuando se dice que son "portavozas" o "jóvenas" quien expresar que las mujeres están ahí, construyendo país, cuando a cambio reciben "discriminación, violencia de género, acoso sexual, agresiones sexuales y menor salario".

Así lo ha expresado Causapié durante su intervención en el homenaje a Clara Campoamor en la plaza Guardia de Corps en relación a la polémica respecto a la utilización del término 'portavoza' por parte de la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero.

"Cuando nosotras decimos que somos portavozas o jóvenas lo que decimos es que estamos aquí, estamos en este país. Somos médicas, somos enfermeras, somos limpiadoras, somos ingenieras, somos políticas, somos muchas cosas, y nosotras construimos este país y estamos en esta sociedad para contruir este país", ha explicado.

"A cambio lo que recibimos de todo eso es discriminación, es violencia de género, es acoso sexual, son agresiones sexuales, lo que recibimos es un menor salario, dedicarnos a cuidar a cambio de nada. Lo que recibimos muchas veces es un enorme desprecio de esta sociedad. Eso es lo que queremos decir cuando decimos portavoza, miembra, jovena, o mayora", ha expuesto Causapié, que ha llamado a la huelga feminista del 8 de marzo.

Causapié ha contestado a la RAE que "no hace falta" que alfabeticen a la mujer dado que ese "no debe ser el debate". Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, manifestó el pasado sábado que es partidario de que el lenguaje responda a necesidades sociales pero cree que ello debe hacerse también "acorde" con la gramática. Gabilondo señaló que la palabra 'portavoza' no le gustaba mucho.