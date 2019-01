CCOO acusa a Comunidad de sumir a las universidades en la "precariedad" y Educación destaca el aumento de financiación

Publicado 14/01/2019 12:55:37 CET

CCOO ha criticado al Ejecutivo regional de no atajar los "recortes presupuestarios" que se aplicaron durante la crisis a las universidades públicas madrileñas ni tampoco favorecer medidas que aumenten las plantillas.

Frente a estas acusaciones, la Consejería de Educación han replicado que se ha incrementado de forma "notable" la financiación a estos centros de educación superior y que durante el presente curso 2018-2019, las universidades públicas madrileñas cuentan con cerca de 1.000 nuevas plazas de personal.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que hay 417 plazas planteadas en las universidades que el Ejecutivo autonómico "pretende colar como nuevas" cuando, "en realidad, son "puertos de trabajo cubiertos de forma interina que se van a someter al necesario proceso de estabilización".

"No aumenta la plantilla de administración ni tampoco la del personal docente e investigador, como quiere hacer creer el Gobierno, que acumula en el periodo 2011-2019, con las seis universidades públicas madrileñas una deuda social de 995 millones, nada menos que el equivalente a un ejercicio presupuestario completo", ha subrayado CCOO.

También advierte de una "significativa pérdida de ingresos" procedentes de las matrículas de miles de estudiantes si la Comunidad de Madrid "autoriza tres universidades privadas más", tal y como estos centros han solicitado.

CCOO estima que la política de tasa de reposición aplicada durante los últimos años ha supuesto la pérdida media del 12,64 por ciento de los puestos de trabajo (9,87% de Personal Docente Investigador y del 17,95% del Personal de Administración y Servicios).

También señala que a lo largo del periodo 2011-2019 se ha acumulado un déficit de transferencias presupuestarias a las seis universidades madrileños estimado en 995 millones.

"La Consejería de Educación del Gobierno regional ha pretendido lanzar la carrera electoral de Ángel Garrido con un castillo de fuegos artificiales", ha criticado el secretario de política educativa de CCOO de Madrid, Pedro Delgado, "pero ni se crea empleo neto, necesario tras años de crisis plasmadas en tasas de reposición leoninas, ni se recuperan los recortes presupuestarios que sufrió la universidad durante la crisis".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, ha espetado que "el banco de pruebas del neoliberalismo que Pablo Casado propugna en Madrid podría acabar por representar el golpe de gracia a unas universidades públicas sumidas en la precariedad".

También ha advertido del "impacto negativo" que supondrán tres nuevas universidades privadas en la Comunidad de Madrid con una previsible pérdida de alumnos matriculados para las públicas. "Estas nuevas universidades privadas no responden a ninguna necesidad educativa estratégica del mapa de titulaciones de la Comunidad de Madrid, más bien duplica la oferta de titulaciones cuya demanda se encuentra atendida", ha apostillado.

EDUCACIÓN DEFIENDE LA BAJADA DE TASAS Y EL AUMENTO DE FINANCIACIÓN

Frente a esta visión, fuentes de la Consejería de Educación han asegurado a Europa Press que el Ejecutivo autonómico "ha mostrado desde el primer minuto de la legislatura su compromiso y apuesta decidida por las universidades públicas madrileñas".

Al respecto, aluden a "hechos claros y evidentes" como las cuatro bajadas sucesivas de las tasas universitarias (acumulan un 22,5% los estudios de grado y un 35% los de master) o el incremento de la financiación de las universidades a través de los Presupuestos.

También aseguran desde Educación que se ha apostado por las mejores de las condiciones del personal de administración y servicios (PAS) como "uno de los pilares fundamentales" de las universidades madrileñas. En este sentido, apuntan a que durante el presente curso 2018-2019, las universidades públicas madrileñas cuentan con cerca de 1.000 nuevas plazas de personal, tanto de administración y servicios como docente e investigador.

A su vez, alude a un "notable incremento" del presupuesto destinado a esta partida para 2019. En concreto, el Gobierno regional va a destinar 988 millones de euros a las seis universidades públicas madrileñas, lo que se traduce en 42,67 millones más que en 2018 y que representa un incremento del 4,51 por ciento.

Finalmente, aclaran que la Comunidad de Madrid no ha autorizado la creación de universidades privadas. En este sentido, explican desde Educación que el Consejo de Gobierno no tiene la potestad de crear una universidad privada, pero sí de trasladar a la Asamblea de Madrid las peticiones para su aprobación o no, como en este caso, si cumplen con los requisitos exigidos.

"Son los diputados regionales los que deben aprobar o no las leyes crean universidades privadas", han recalcado desde el departamento que dirige Rafael van Grieken.