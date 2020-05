CCOO cree que aunque la cifra de paro "es mala" está "muy suavizada" por el efecto de los ERTEs

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha sostenido que, aunque la cifra de paro es "mala" porque supone 52.000 personas desempleadas en solo dos meses, está "muy suavizada" por el efecto de los ERTEs.

En un comunicado han recogido que la cifra de estos últimos, que asciende a más de 550.000 en la autonomía, indica que "por cada nueva persona registrada en el desempleo se han incorporado diez a medidas temporales de suspensión".

Así, han considerado que el parón de la actividad económica provocado por el coronavirus ha acarreado "graves efectos en la economía y en el mercado de trabajo madrileño, que han podido salvarse gracias a la medida de los ERTES, que han taponado los despidos en las empresas".

Tras conocer los datos de paro y contratación del mes de abril, ha considerado esta medida "como necesaria pero insuficiente". En la Comunidad de Madrid hay 405.023 personas desempleadas, un "mal dato" que se produce en un momento en el que el nivel de protección por desempleo es "muy bajo".

Según han expuesto, en marzo cobraron desempleo solo 190.308 personas. De ellas, 113.625 cobraron prestación y 76.683 cobraron algún subsidio de como máximo 430 euros. El paro de larga duración, por un lado, y la precariedad por otro, provocan que "entre las personas desempleadas la situación de desprotección avance y se agrave en un momento en la que la economía está prácticamente parada".

Asimismo, durante el mes de abril, han incidido en que se firmaron menos de 70.000 contratos en Madrid, "lo que supone poco más de un tercio de los que se firmaron en abril del año pasado". "Lo que no se ha reducido es la temporalidad en la contratación, que superó el 84 por ciento", han indicado desde el sindicato.

En esta situación, han exigido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid junto con los municipios madrileños deben poner en marcha los mecanismos para "afrontar la emergencia social de manera inmediata".

"Madrid no puede permitir que, siendo la comunidad con mayor nivel de riqueza, no ponga remedio a los niveles de pobreza y desigualdad. Y esto no se resuelve con anuncios catastrofistas ni con vueltas precipitadas a una actividad que ahora mismo se encuentra parada", han manifestado, al tiempo en le que ha reclamado que es imprescindible abordar "una reconstrucción sobre nuevas bases".