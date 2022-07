CCOO critica que los módulos de FP con altas salidas laborales están disponibles solo en centros concertados y privados

Ante el déficit de plazas, la Comunidad las amplía en 10.000, pero el sindicato lo considera "insuficiente"

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid ha criticado este jueves que los ciclos de Formación Profesional que tienen mayores tasas de empleabilidad (como los sanitarios o de actividades físicas y deportivas), el Gobierno de Ayuso los ha limitado únicamente a centros de pago.

En el acto de presentación del último informe del grupo sindical sobre la Formación Profesional en la comunidad autónoma, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, junto con la secretaria general de la Sección Sindical Capital, Aída San Millán, han denunciado la "falta de transparencia y la claridad de los datos" de la oferta educativa y el acceso a FP en la región.

Según el estudio, alrededor de 30.000 estudiantes de Madrid se quedaron fuera el curso pasado, por lo que se ha ampliado la oferta educativa en "solo 10.000 plazas públicas". Galvín ha añadido que en los centros les dicen "otra cosa", pero que van a "dar por bueno ese dato". El grupo sindical ha agradecido este incremento, sin embargo "seguirá habiendo muchos fuera de plaza", ha enfatizado Galvín.

En el mismo sentido, la secretaria general ha criticado que la Consejería derive la oferta hacia la educación concertada y de pago, "centros privados muy elitistas y caros que no se puede permitir la mayoría del estudiantado". Estos grados que se han privatizado, tanto básicos como medios y superiores, son los que tienen mayor tasa de éxito y de futuro laboral, un 40% en el caso de los sanitarios.

En cuanto a los fondos de la Unión Europea, CC.OO. ha subrayado que no hay transparencia en su gestión y aplicación por parte de Madrid. "No se han sometido al diálogo social con organizaciones sindicales y empresariales", ha recalcado Isabel Galvín.

Ante esta situación de vulnerabilidad económica, Aída San Millán ha comentado que a su organización llegan estudiantes que se encuentran en un "callejón sin salida", sin oportunidad de estudiar al no haber una plaza pública y accesible.

EL SINDICATO EXIGE MAYOR OFERTA EDUCATIVA

Ante esta situación, Comisiones Obreras considera en su informe que es necesario incrementar la inversión en centros públicos frente a los privados y dejar de derivar módulos exclusivamente a los privados. Además, pide una mayor oferta educativa "que responda a la demanda del mercado laboral".

Por otro lado, ven necesaria la creación de plazas en centros con instalaciones disponibles que queden infrautilizados, con turnos libres en mañana y tarde o con espacios vacíos. Así, sugieren una mejora en la tecnología y herramientas de los cursos.

"El estudiante no puede decidir no estudiar, se ve obligado a ello", ha puntualizado Galvín. Ante la dificultad de encontrar plaza en Formación Profesional, hay parte del alumnado que no se puede permitir estudiar un grado universitario en Madrid, "donde es más caro matricularse en una carrera con el crédito universitario un 30% superior al resto de comunidades autónomas". "Se quedan sin oportunidad", ha concluido.