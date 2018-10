CCOO critica que el paro "empeora" entre los jóvenes y el sector industrial de la Comunidad de Madrid

Publicado 02/10/2018 11:33:27 CET

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO critica que el paro en la Comunidad de Madrid empeora entre las personas jóvenes y el sector industrial de la región, por lo que reclama medidas en materia de empleo y para el impulso de la actividad económica.

Así lo ha detallado el sindicato en un comunicado tras conocer las cifras del paro en el mes de septiembre, que en la región baja un 0,06 por ciento respecto al mes anterior, con 210 parados menos, dejando el número de desempleados en la región en 353.903 personas.

CCOO lamenta que el mes de septiembre ha dejado "prácticamente el mismo número de personas desempleadas en la Comunidad de Madrid que el mes anterior", dato que sigue a un mes de agosto en el que "creció el desempleo y un julio con pérdida de ocupación".

"Aunque septiembre rompe esa tendencia, CCOO de Madrid reclama medidas en materia de empleo y de impulso a la actividad económica que permitan acelerar la economía madrileña y la creación de empleo", ha aseverado.

También sostiene el sindicato que "ni el inicio de la actividad en algunos sectores que suele conllevar el mes de septiembre ni el mantenimiento de las actividades ligadas al verano por la prolongación del buen tiempo han conseguido romper el estancamiento en el empleo en la Comunidad de Madrid".

Subraya también que del total de personas desempleadas, 208.163 son mujeres. Respecto a los últimos 12 meses la reducción del desempleo ha sido de 31.558 personas, la cifra "más baja" desde 2014.

"El hecho de que el desempleo haya crecido sobre todo entre las personas desempleadas sin empleo anterior, junto con el incremento del paro entre los menores de 25 años, señala una dificultad del mercado de trabajo: las dificultades de inserción laboral de las personas jóvenes", ha asegurado CCOO.

Respecto a los sectores de actividad, el sindicato detecta que el paro se reduce en todos excepto en industria, un dato que también resulta "preocupante" para CCOO, que considera que la diversificación de los sectores de actividad y la apuesta por actividades de alto valor añadido deben ser elementos "que impulsen el empleo, y sobre todo el

empleo de calidad en la región".

En materia de contratación, señala que de los 254.849 contratos firmados en septiembre, 203.354 son temporales con una gran cantidad de relaciones laborales con duración inferior a una semana.

Aparte, el sindicato afirma que las personas desempleadas con prestación por desempleo fueron 175.000 beneficiarios, de los cuales 113.000 tienen una prestación contributiva y el resto prestaciones no contributivas, de menor cuantía.

Por otro lado, la cifra de demandantes no ocupados (personas que demandan y no encuentran un empleo), y no tienen ninguna prestación, es de 205.532 desempleados.

"Para CCOO no solo es el momento de impulsar la creación de empleo, sino de mejorar la calidad del mismo, reducir la temporalidad y mejorar los salarios, especialmente los más bajos. Esta medida, además de generar mayor cohesión y justicia social, tiene que contribuir a impulsar la actividad y el crecimiento económico", ha zanjado el sindicato.