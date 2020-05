CCOO critica el "raquítico" plan de reactivación de la Comunidad y exige acuerdos en vez de su "política sectaria"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Madrid ha criticado el "raquítico" plan de reactivación presentado por el Gobierno de la Comunidad así como su "política sectaria" y le ha exigido que plantee acuerdos sociales para abordar la "reconstrucción" de la autonomía.

A través de una rueda de prensa telemática, el secretario general, Jaime Cedrún, ha presentado un informe sobre los efectos de la crisis del coronavirus en la población trabajadora madrileña. Así, ha hecho hincapié en que el paro ha crecido en 52.000 personas" en marzo y abril y ha caído la contratación "a un tercio de un mes normal".

Lo único que ha frenado estos datos y ha servido de "contención" han sido los ERTEs, dado que, según los últimos datos, hay 566.000 personas que se han acogido a ellos. Para el sindicato, sin ellos se habrían alcanzado el millón de parados.

Para el sindicato, lo que se ha puesto de manifiesto durante esta crisis ha sido "la debilidad de un servicio público que ha sido sometido durante más de una década a recortes de plantilla y que necesita abordar una mejor dotación y modernización".

En este sentido, Cedrún ha incidido en que pese a las "fortalezas" de los ERTEs todavía quedan muchas personas afectadas que no han podido cobrarlos. Además, ha incidido en que sería necesario completar desde las administraciones locales y regionales aquellas prestaciones que no llegasen al salario mínimo.

VULNERABILIDAD

Además, ha hecho hincapié en la situación que sufren aquellas personas que están en la pobreza, más de 300.000 en la autonomía y en la necesidad de articular mecanismos "para paliar la situación de pérdida de recursos y vulnerabilidad".

El secretario general de CC.OO. de Madrid también ha puesto el foco en la situación generada en la atención a las personas mayores y dependientes. Para las primeras ha puesto el foco en la necesidad de "repensar" el actual sistema y, en cuanto a los segundos, ha sostenido que se han visto "reducidas las personas con derecho reconocido así como las personas beneficiarias que reciben prestaciones o servicios".

Por otro lado, ha denunciado la reducción de la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la autonomía, que "no hay ni un euro" para Políticas Sociales y "la ausencia total" del Ejecutivo autonómico en la crisis que esta padeciendo la región. "Así no podemos ir a ningún sitio", ha lanzado.

En este sentido, ha recordado que el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno central "posiblemente va a cubrir a más familias" de las que están en la RMI. Cedrún ha pedido una reunión a la delegación del Gobierno con agentes sociales y administraciones para ver de qué manera se va a aplicar.

RECLAMA FONDOS

Por otra parte, ha acusado al Ejecutivo regional de no poner sus propios fondos para la crisis del coronavirus sino contentarse con aquellos que está poniendo a su disposición el Gobierno central. "En esta pandemia, la Comunidad no va a gastar ni un euro. Lo que va a gastar es consecuencia de lo que transfieren desde el Estado. A nosotros nos parece que es una política de restricción total y de no financiar nada que tenga que ver con la reactivación", ha denunciado.

Cedrún ha pedido "un esfuerzo" y ha sostenido que "no vale" el plan puesto sobre la mesa, que es "muy escaso" y "tan raquítico", que es justamente por eso por lo que "no quieren abrir mesas de diálogo político y social".

"Reclamo del Gobierno regional que necesitamos que también haga los deberes, un impulso fuerte de cara a la reactivación, a la reconstrucción, que pasa por empezar a hacer inversiones inteligentes, que nos conduzcan a la reindustrializacion, digitalización, mejorar infraestructuras o colocar al sector socio-sanitario al nivel que necesita", ha expuesto.

A su parecer, la política de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es "claramente sectaria", donde no da "campo de juego" ni a los partidos políticos, ni a los agentes sociales, ni a la Federación Madrileña de Municipios. Preguntado por la posible moción de censura, que deslizó este jueves el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha indicado que entiende que se pueda plantear pero creen que no es momento de "bronca política" sino de "pactos y acuerdos".