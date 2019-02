CCOO y CSIF critican cese "por sorpresa" del jefe de Bomberos de Madrid por "no plegarse a la reducción de dotaciones"

Publicado 08/02/2019 14:45:42 CET

Los sindicatos CCOO y CSIF de la sección de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han criticado este viernes los ceses "por sorpresa" del jefe de Bomberos y del director de Emergencias Madrid por "no plegarse a las reducción de dotaciones y de parques" como consecuencia, alegan, de una orden para la aplicación de la jornada de 35 horas semanales en este colectivo.

El responsable de CSIF de Bomberos de Madrid ha reconocido que se enteró por la prensa de los cambios y que oficialmente no le han comunicado nada desde el Ayuntamiento. Luego hablaron con los cesados y les han transmitido que el Consistorio "quiere cerrar parques y reducir dotaciones por las 35 horas, lo que es inviable".

"Se les ha cesado por no plegarse a tomar estas medida, que conlleva una responsabilidad. Se trata del cuarto nombramiento de un director general en cuatro año, lo que hace imposible la comunicación entre la Corporación y los sindicatos", ha añadido.

Por su parte, el secretario de organización de Bomberos del Ayuntamiento de CCOO, David Gómez, ha indicado que no se esperaban "un movimiento de ese calado". "Tiene una trascendencia muy importante, no solo por la aplicación de las 35 horas. Con el Jefatura nueva, que llevaba poco tiempo, estábamos en una coordinación con las centrales sindicales muy buena y estábamos consiguiendo el arranque de una modernización del Cuerpo de Bomberos, que evidentemente iba a repercutir en una situación beneficiosa para Madrid y eso ha quedado paralizado ahora", ha dicho a los medios.

Según ha explicado, desde que llegó al Gobierno local el equipo de Ahora Madrid les han manifestado la "necesidad imperiosa" de un incremento de plantilla, "que está deficitaria completamente" y por lo que convocado en los últimos años protestas concentraciones.

"A día de hoy sigue aumentado este déficit. La ciudad está en una situación de peligro mayor que cuando Javier Barbero (concejal delegado de Seguridad) tomó el cargo porque durante estos años no ha hecho ninguna acción para paliar esta situación y las únicas que ha hecho ha sido decretar cuestiones sin un acuerdo con nosotros. Lo que ocurre ahora es que con la aplicación de las 35 horas los funcionarios del Ayuntamiento, en el caso de la plantilla de Bomberos, es que déficit de plantilla se ve incrementado. Si no convocan unas oposiciones extraordinarias no podemos garantizar un servicio óptimo de seguridad a la capital", ha esgrimido el sindicalista.

Gómez entiende como una "cuestión innegable" que si la aplicación de esta jornada de 35 horas no va acompañada de más personal "todo pasa por medidas como cerrar parques y bajar dotaciones y demás". "Y eso (Barbero) lo sabe perfectamente. Entonces entendemos que su actitud es irresponsable completamente, no solo con nosotros, con el que no habido ninguna comunicación ni acercamiento, ni reuniones con él, sino de cara a la ciudad de Madrid", ha añadido.

En una nota de prensa, CC.OO se ha quejado de las destituciones "con nocturnidad y alevosía" de estos dos cargos por la "disparidad de criterios en la aplicación de las 35 horas semanales en el Cuerpo de Bomberos, horario que ya disfrutan todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid".

"Javier Barbero ha solicitado aplicar las 35 horas semanales en el Cuerpo de Bomberos a coste cero. Ante esta situación, el director general de Emergencias y el jefe del Cuerpo de Bomberos habían solicitado un plan de viabilidad para implantar las 35 horas, con medidas tales como una partida extraordinaria transitoria y una oferta de pública de empleo (OPE) extraordinaria con el objetivo de paliar el grave déficit de la plantilla", reiteran.

El sindicato ha asegurado que el delegado del Área de Seguridad ha ordenado rebajar el número de efectivos en las dotaciones de bomberos que acuden a las intervenciones, o como alternativa a esto, el cierre de cuatro parques de bomberos, a lo que se opusieron tanto el director general de Emergencias como el jefe del Cuerpo de Bomberos, argumentando que dichas medidas "ponían en peligro tanto la seguridad de los ciudadanos de los distritos afectados como la de los bomberos intervinientes" y que tras ello fueron cesado.

Sin embargo, el concejal ha negado esta mañana rotundamente estos argumentos y ha argumentado que los cambios "tienen que ver con las reestructuraciones habituales de una Área tan dinámica como ésta, donde intentamos profundizar en un modelo que tiene que ver con la protección de la Seguridad y con las garantías de los derechos de las personas".