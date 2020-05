CCOO denuncia que se deja de dotar de EPIs a algunas residencias privadas y concertadas y la Comunidad lo niega

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha denunciado este jueves que la Comunidad de Madrid ha dejado de abastecer de mascarillas y otros equipos de protección individual (EPIs) a algunas residencias de mayores privadas y concertadas, algo que el Gobierno regional ha negado.

En un sindicato, el sindicato ha señalado que desde hace una semana algunos almacenes de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que centralizaban la entrega de material hacia estos centros, desde que se dispararon las muertes de residentes, "han recibido la instrucción de no preparar más equipos de protección para residencias".

"Coincidiendo en el tiempo, algunos grupos empresariales han iniciado la relajación en las medidas de aislamiento de sus residencias y están permitiendo la entrada de familiares y desconfinando a los usuarios", ha añadido CC.OO., que ha solicitado información a las direcciones de los centros y requerirán información a la Consejería de Sanidad para que explique el criterio que se ha seguido para restringir la dotación de EPIs en el sector.

"No sabemos qué criterio se ha seguido y nos parece incongruente que se quiten mascarillas a profesionales que están en primera línea. Esta protección es absolutamente necesaria para proteger tanto a trabajadores como a usuarios. Tenemos conocimiento de que ya hay residencias que están llevando a cabo la desescalada interna en los centros de trabajo, de forma que los residentes que estaban aislados en sus habitaciones pueden bajar a dar paseos por los jardines como paso previo a reanudar el resto de actividades, y que ya han comenzado a permitir visitas de familiares", ha señalado la portavoz de Dependencia del sindicato, Juani Peñafiel.

Y añade que se está permitiendo una desescalada al margen de la normativa de Salud Pública, "sin tener la seguridad de que profesionales y residentes no están contagiados y no son portadores del virus teniendo en cuenta que todavía muchas residencias donde no se han realizado los test a las plantillas completas".

CC.OO. considera necesario que los residentes recuperen la normalidad lo antes posible, "pero siempre y cuando no se ponga en riesgo de nuevo su salud". Así, entiende que la apertura al exterior de los centros es prematura y que el sector aún no está preparado para llevar a cabo la desescalada con las garantías necesarias, por lo que pide a la Comunidad que no lo permita sin realizar antes PCR o test de seroprevalencia.

El sindicato también pide que todas las plantillas dispongan de los EPI que establecen los protocolos de Salud Pública, y que el Gobierno regional garantice el suministro como eje fundamental para la desescalada.

"Los EPI son indispensables para evitar contagios y fallecimientos. No podemos consentir que por falta de medios hacia los profesionales y por la relajación de las administraciones que lo tienen que controlar, volvamos a encontrarnos con un incremento de contagios que aumente la cifra de fallecidos y del que luego nos tengamos que lamentar. Esta misma semana ha fallecido por Covid-19 en la UCI un gerocultor de uno de los centros en dónde se ha iniciado la desescalada", ha concluido Peñafiel.

LA COMUNIDAD HA HECHO MÁS DE 5.300 ENTREGAS DE MATERIAL

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han explicado a Europa Press que siguen haciendo entregas de material a la red de centros residenciales existente en toda la región desde el centro logístico habilitado en el Instituto para la Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

En este momento, debido a la menor presión, esas entregas son semanales. Es decir, las residencias reciben una vez a la semana material distribuido desde el IFISE. Esas entregas en el momento de mayor presión se hacían cada cuatro días. "La normalización en el acceso a EPIs ha hecho que las residencias ahora puedan comprar por su cuenta material de protección y no depender de las entregas de la Comunidad de Madrid", indican.

Hasta ayer la Comunidad había hecho 5.355 entregas. Solo ayer surtieron material a 133 residencias. Desde el inicio de la crisis y, sobre todo, tras la activación del Plan de Choque el Gobierno regional ha entregado desde el IFISE a los geriátricos madrileños el siguiente material a residencias 2,1millones de mascarillas quirúrgicas, 591.000 mascarillas FFP2, 2,1 millones de pares de guantes, 36.000 gafas protectoras, 22.600 pantallas, 14.000 gorros, 102.000 calzas, 35.000 envases de distinta capacidad de hidrogel y 73.500 batas

Las entregas se hacen a través de los 2.500 voluntarios de las 96 agrupaciones de Protección Civil que existen en la Comunidad de Madrid y se coordinan por la Dirección General de Seguridad, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.