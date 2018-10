CCOO destaca el "ignorado aumento" de más de un 6% de accidentes laborales en lo que va de año

Publicado 18/09/2018 12:12:23 CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha denunciado este martes el "ignorado aumento" del 6,59 por ciento de accidentes laborales en la Comunidad de Madrid entre enero y agosto incluido, en los que han fallecido 51 personas, 16 más que en el mismo periodo de 2017.

El mes de agosto se ha saldado con un incremento de un 13,44 por ciento de los accidentes totales y un 15,25 por ciento de los accidentes en jornada laboral, "pero más preocupante aún son los datos referidos a los meses de enero a agosto, en los que se observa cómo se está consolidando a lo largo de todo el año esta tendencia al alza".

Así, en los primeros ocho meses de este año se han producido un total de 62.359 accidentes de trabajo que suponen un incremento del 6,59 por ciento, y que aparece en todos los sectores.

Especialmente preocupante es el aumento de los accidentes mortales que han pasado de 35 a 51, es decir un incremento del 45,71n por ciento y que se ha da en todos las formas y en todos los sectores, sobre todo en el sector de la industria, pero también en construcción y en servicios. "Pero no solo son datos y números, son vidas frustradas y en el peor de los casos truncadas", ha recordado el sindicato.

CCOO de Madrid viene alertando desde hace tiempo que detrás de estos accidentes y de estas muertes está "la precariedad, la intensificación de los ritmos y las cargas de trabajo, la desregulación de las relaciones laborales que ha generado la reforma laboral y que ya se ha convertido en estructural en nuestro mercado de trabajo, pero también las conductas irresponsables de algunos empresarios".

"El modelo de empleo y la siniestralidad van de la mano, la alta temporalidad y la alta rotación no dejan cabida a la formación y la prevención de riesgos laborales", apuntan.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño, considera que "en un momento de crecimiento económico, como el actual, "no es tolerable que la salud y la vida de los trabajadores se ponga en peligro" y por ello reclama a los empresarios "que corrijan sus prácticas, cumplan las leyes y asuman su responsabilidad y su deber de protección, respetando la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras, porque no es tolerable que los beneficios empresariales descansen en la perdida de la salud y de la vida de la población trabajadora".

Mancheño ve necesario que las administraciones sean más exigentes en el control y para ello "es imprescindible que se refuercen". Así, reclaman el fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, el Instituto Regional de Seguridad y Salud y la Fiscalía de siniestralidad de Madrid, "pero también hay que sacudir a la sociedad para hacerla consciente porque la pérdida de la salud y de la vida en el trabajo es uno de los problemas más importantes a los que como sociedad se debe dar respuesta, porque todas son muertes evitables y hay que situarlas en el lugar que les corresponde, como ya se ha sido capaz de hacer en otros asuntos importantes, porque son muertes terriblemente injustas y que el sindicato no está dispuesto a asumir".

CCOO considera "intolerable e inasumible" para la sociedad madrileña esta situación, porque "no es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si lleva a la muerte".