CCOO Madrid convoca una cacerolada mañana contra "el maltrato" al profesorado interino y los centros públicos

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CC.OO. Madrid ha convocado para este viernes, 15 de septiembre, una cacerolada contra lo que considera "maltrato" al profesorado interino y a los alumnos públicos de la Comunidad de Madrid.

La protesta, a la que han citado a docentes y familias, se celebrará a las 11.00 horas frente a la sede de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, en el número 30 de la calle Santa Hortensia, según ha informado el sindicato a través de sus redes sociales.

Bajo el lema 'Basta ya del maltrato a la pública. Soluciones inmediatas', los convocantes animan a acudir a la protesta --que aún está pendiente de confirmación de permisos, según reconocen-- con cacerolas o silbatos.

Este miércoles, el sindicato lamentaba que a día de hoy "siguen faltando profesores" en las aulas madrileñas e instó al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, a que se reúna con las organizaciones sindicales.

"Hace una semana que empezó el curso y siguen faltando profesores. En los centros de Infantil y Primaria superan el número de 2.000 profesores los que faltan y en los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional siguen superando los 1.500", subrayó la secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DE LAS PLANTILLAS

En declaraciones a Europa Press, Galvín achacó esta situación a una "incapacidad para la gestión de las plantillas" por parte de Educación y subrayó que el calendario de inicio de curso se conocía, pero "no se ha planificado con tiempo" para que los profesores "estuvieran en los centros".

"Lo que pasa ahora mismo en los centros públicos madrileños es que faltan profesores, que el curso, en realidad, no ha empezado para todo el alumnado como tenía que empezar, porque al faltar profesores, tienen que tomar medidas extraordinarias de organización, juntar grupos y realizar otro tipo de actividades que no son curriculares, para mantener a los alumnos haciendo algún tipo de actividad, pero, desde luego, no siendo posible empezar los currículos y las actividades de aprendizaje que deberían haber empezado ya", censuró la responsable de Enseñanza de CC.OO. Madrid.

Al inicio del curso, la Consejería explicó que se trataba de un procedimiento "muy complejo" de asignación de plazas que puede producir "algunas incidencias" que se trata de subsanar "de la manera más rápida posible" y "con todas las garantías".