CCOO pide a la Comunidad que se adelante de manera "inmediata" el coste del comedor escolar

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Madrid ha pedido a la Comunidad que se adelante de manera "inmediata" el coste del comedor escolar porque hasta ahora "los centros educativos no tienen ninguna comunicación formal" y que "los niños afectados seguirán sin poder ir al comedor de su colegio".

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, ha asegurado que es "positivo" que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades vaya a adelantar el coste del comedor para que todas las familias que han solicitado beca para este curso 2023/24 puedan hacer uso de este servicio hasta que se resuelva su expediente.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, explicó este mediodía que, a instancias de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y para incrementar las garantías de las familias solicitantes, el sistema de precios reducidos y exenciones que se utilizaba hasta ahora se ha sustituido desde este año por uno de becas de concesión directa, con los mismos requisitos para obtenerlas.

Sin embargo, el consejero precisó que el nuevo sistema requiere "completar una serie de pasos administrativos y formalidades" que han provocado que muchas solicitudes se hayan tramitado con defectos de forma, como la falta del DNI o de la firma de los progenitores, por lo que se está contactando con las familias para subsanar estos errores.

"Es una emergencia resolver esta situación. El curso ha empezado sin las becas para comedor resueltas y hay miles de niños cuyas familias no pueden adelantar los costes del copago del comedor escolar en Madrid", ha lamentado Galvín.

En esta línea, ha señalado que "miles de familias ni siquiera han podido solicitar estas ayudas porque con el cambio de modelo se han inflexibilizado los plazos y se ha dificultado el proceso". La secretaria general de Enseñanza de CC.OO. Madrid ha subrayado que este sistema "ha puesto barreras y ha dejado fuera a miles de familias".

"LAS INCIDENCIAS QUEDARÁN RESUELTAS"

"Estas incidencias quedarán resueltas antes del 31 de octubre y para evitar cualquier perjuicio a las familias solicitantes, hasta esa fecha la Comunidad de Madrid va asumir el coste de la beca comedor de todos los que las hayan solicitado y estén pendientes de resolución", avanzó el consejero.

Además, en el caso de que alguno de los solicitantes no cumpla los requisitos establecidos y, por tanto, finalmente no resulte beneficiario, no tendrá que abonar la cantidad adelantada por la Administración regional.

En este sentido, Viciana aclaró que se está dando instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos para que "ningún niño que lo necesite se quede sin este servicio" y para que ayuden a completar los trámites burocráticos a las familias que lo precisen.

Como se recuerda desde la Consejería, este año el presupuesto para estas ayudas dirigidas a las personas con menos recursos de la región se ha incrementado hasta los 39,2 millones de euros para llegar a los 100.000 beneficiarios.