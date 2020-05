CCOO tacha de "imprudente y temerario" el adelanto solicitado por la Comunidad para volver a las aulas el lunes

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. ha reiterado que "no hay condiciones objetivas" para volver a las aulas el próximo lunes y ha asegurado que el adelanto solicitado por la Comunidad de Madrid al Ministerio de Sanidad para que autorice a partir del 1 de junio las actividades educativas previstas en la fase 2 "es imprudente y es temerario".

"Madrid no tiene realizado un informe de los riesgos que conlleva la vuelta a la presencialidad educativa ya sea total o parcial, y en consecuencia tampoco tiene desarrollado un procedimiento de desescalada en educación que responda a estos riesgos con medidas sanitarias, higiénicas y organizativas. Esto a pesar de que hemos solicitado reiteradamente a la Consejería de Educación ponernos a trabajar para estar preparados cuando llegase el momento", ha manifestado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Madrid, Isabel Galvín.

"Ahora, sin nada hecho, el Gobierno de Madrid quiere adelantar la desescalada en educación con medidas previstas para la fase 2 antes de entrar en esta fase y no estamos preparados", ha criticado Galvín, quien ha destacado que "no están adaptadas las entradas y las salidas, señalizados los pasillos de seguridad, instalados dispensadores, mamparas y otros elementos de protección necesarios".

Además, ha señalado que "no hay protocolo de desinfección o tratamiento de residuos, no está regulado cómo garantizar la distancia social o el aforo máximo o incluso, lo más grave, cómo proceder en el caso que se detecte un contagio y un nuevo caso de Covid-19, ni siquiera hay garantías de que se va a contar con los equipos de protección necesarios".

Galvín ha enviado estas declaraciones a los medios tras conocer que la Consejería de Educación y Juventud ha enviado instrucciones a los medios ante la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad autorice la vuelta a las aulas para el 1 de junio.

"Es evidente que no hay condiciones objetivas y no hay tiempo material para corregir estos déficit y estar preparados el 1 de junio, el adelanto solicitado es imprudente y es temerario, y para que no se corran riesgos innecesarios esperamos que la máxima autoridad sanitaria no autorice este adelanto", ha recalcado.

Asimismo, ha advertido de que CC.OO. actuará desde la potestad que les otorga la Ley de Prevención de prevención riesgos la laborales "si se fuerza la vuelta sin garantías", y de que no descartan "otro tipo de actuaciones".