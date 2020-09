CEIM celebra el acuerdo sobre el teletrabajo y urge a hacer lo propio con los ERTES ante la "incertidumbre" de octubre

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), Miguel Garrido, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales sobre el teletrabajo este lunes y ha urgido a que se logre un consenso también alrededor de la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTES) ante la "incertidumbre" del mes de octubre.

"Estamos muy satisfechos por la negociación. En todo acuerdo hay cuestiones que gustan más o menos, pero hay que tener una mirada a largo plazo y guiarse por el sentido de la responsabilidad para buscar a acuerdos", ha expuesto el líder de la patronal empresarial madrileña en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que ha quedado "una buena regulación".

Aún así, ha señalado que hay cuestiones que les "gustaría mejorar", como que la decisión de que los trabajadores en teletrabajo vuelvan físicamente al puesto pueda ser "decisión de la empresa por motivos administrativos" y no por acuerdo; "pero había que ceder para un acuerdo".

Por otro lado, en cuanto a los ERTES, ha censurado que "a nueve días, sorprendentemente se está pendiente de lo que va a pasar el 1 de octubre". "Que aún no lo sepamos me parece que muestra que no estamos haciendo bien los deberes", ha apuntado.

La vigencia de los mismos termina el 30 de septiembre y la apertura de la mesa de negociación se abrió el pasado 1 de septiembre, un espacio en el que están representados los agentes sociales junto a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que, de momento, no ha alcanzado un acuerdo.

Según ha indicado Garrido uno de los principales escollos está siendo que desde el Ejecutivo central se quiere acotar los sectores que estarán incluidos en los ERTES por fuerza mayor a aquellos "muy penalizados" --entre los que figuraría el sector turístico--, pero que "dejaría fuera" a algunos "muy grandes" con pymes en vulnerabilidad como podrían ser hostelería y comercio, que en algunos casos estas compañías no son parte del sector turístico pero su viabilidad está vinculada al mismo y ha puesto como ejemplo una tienda localizada dentro del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Asimismo, ha recordado que desde su organización se ha preguntado al Gobierno por el "coste de los ERTES" porque en julio se incluyó un incentivo para aquellas empresas que incorporaran trabajadores en activo --que los sacaran de este mecanismo--. Entiende que los recursos "escasos" deben de ir para aquellas compañías que no pueden recuperar su actividad.