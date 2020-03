La CEP alerta de que antidisturbios en Madrid reciben presiones para que no utilicen medios de protección

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Policía (CEP) ha pedido medidas disciplinarias contra el mando de la I Unidad de Intervención Policial, al estar policías "recibiendo presiones para que no utilicen en el servicio medios de protección individual frente al coronavirus".

"Este despropósito es de una gravedad temeraria en mitad de una crisis de salud pública e incumple lo dispuesto por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Orden ministerial que regula el trabajo de la Policía Nacional y en la que se protege el derecho a la salud de los compañeros y la obligación de que se les suministren medios de protección para evitar contagios", han expuesto desde la CEP en un comunicado.

A su juicio, en la I UIP se está utilizando un protocolo que consiste en dar a cada jefe intermedio de sus Grupos "una bolsa con mascarillas que sólo se abre y distribuye entre los agentes en caso de intervención con un ciudadano del que se sospeche que tiene coronavirus".

Según relatan, ayer, "uno de los agentes de esa Unidad fue a trabajar con mascarilla y guantes a su Grupo ya que su mujer está embarazada de riesgo y que, para no ponerle en riesgo, prefería tomar esa medida de precaución". Al verle un mando le dijo que "no podía utilizar material particular y que el oficial solo se puede usar cuando lo autoriza un mando intermedio, ordenándole que se lo quite".

Ante le negativa del compañero, le impide salir al servicio en la calle y le anuncia "que va a ser denunciado en régimen disciplinario". Hoy unos 17 funcionarios, la mitad del Grupo, se presentan con guantes y mascarillas suyas. Cuando el mismo mando del día anterior les ve, "llama a su jefe inmediato y les dice que por orden de la DGP no se puede llevar ni utilizar medios propios de protección, ordenándole que lo transmita a sus subordinados".

Ante estos hechos de "gravedad", desde CEP han exigido que se investigue las órdenes que están dando en la UIP de Madrid sobre el empleo de medios de protección y que están "vulnerando las órdenes impartidas por el ministro del Interior".