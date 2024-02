Cibeles sigue "abierto" a firmar el VioGén "lo antes posible" pero "sin dar paso atrás en las prestaciones"

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha afirmado que el Ayuntamiento de Madrid sigue "abierto" a firmar con el Ministerio de Interior la incorporación al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) "lo antes posible" pero "sin dar paso atrás en las prestaciones que reciben las mujeres que están en situación de riesgo en la ciudad".

La también vicealcaldesa y portavoz del Ejecutivo municipal ha dado cuenta en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de la celebración de distintas reuniones con "una última propuesta por parte del Ayuntamiento de Madrid con las condiciones necesarias para ese convenio, que recogen las características específicas y las prestaciones que la Policía Municipal de Madrid realiza, muy por encima de un convenio habitual o de un convenio tipo VioGén que está haciendo el Gobierno de España".

"Desde luego que no se puede dar marcha atrás en esas prestaciones añadidas que el Ayuntamiento de Madrid, que la Policía Municipal de Madrid realiza en estas cuestiones de violencia de género. Se ha remitido esa propuesta a ese equipo de trabajo, a la Delegación de Gobierno, y estamos a la espera", ha detallado.

En el Gobierno municipal están "abiertos a la posibilidad de firmar ese convenio lo antes posible pero siempre y cuando se garantice que no se dan pasos atrás". Y no por un tema competencial del Ayuntamiento de Madrid sino porque "no se puede dar pasos atrás en las prestaciones que reciben las mujeres que están en situación de riesgo en la ciudad". "Estamos a la espera de su respuesta", ha concluido.