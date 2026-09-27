Cientos de manifestantes pasan su primera noche en Sol por la Vivienda: "Que esto salga bien depende de nosotros"

Numerosas personas se concentran en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes han despertado este sábado en la Puerta del Sol de la ciudad de Madrid después de la primera noche de acampada en protesta por la Vivienda tras la gran movilización que reunió a alrededor de 25.000 personas --según fuentes de la Delegación del Gobierno--, que inició y desembocó en esta misma plaza, donde por la noche ya estaban instaladas las primeras tiendas de campaña.

Unas 500 personas en total, según las mismas fuentes, han dormido esta noche frente a la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, el mismo lugar que presenció el 15M en 2011. Una de esas personas, Andrés, afirma que es algo que no le gustaría estar haciendo, pero que "es necesario". "Es muy importante venir porque al final todo esto depende de nosotros, que esto salga bien depende de nosotros", ha expresado en declaraciones a Europa Press.

Reconoce que "la idea es resistir" y presionar a las Administraciones hasta que se apruebe el 'decreto Maricarmen', en referencia a la mujer de 87 años que fue desahuciada en la capital el pasado miércoles. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha establecido su aprobación como punto de partida para abordar la emergencia habitacional que afecta a millones de personas.

Asimismo, ha señalado que se trata de una protesta "pacífica": "Esperemos que no pase nada. Lo que nos gustaría es que fuera todo lo más pacífico posible, porque por eso estamos aquí, para que no haya violencia ni nada", ha apuntado.

ACAMPADA IMPROVISADA

Además, Andrés relata que se encontraba en un concierto la tarde del sábado cuando descubrió lo que estaba sucediendo en Sol, por lo que decidió acercarse a conocer de primera mano qué se estaba organizando y acabó pasando la noche en la plaza.

"Al principio cuando llegué no tenía pensado dormir aquí, pero bueno, vi que se estaban haciendo las cosas bien, que era una cosa que me importaba bastante y dije, bueno, pues nada, me quedo aquí, y me busqué una tienda y un saco", ha añadido.

Del mismo modo, otras dos manifestantes que han pernoctado en el kilómetro cero, Tamara y Andrea, han asegurado que no habían previsto hacerlo, simplemente buscaban participar en la marcha, que pasó también por el Ayuntamiento de Madrid y el Congreso de los Diputados.

"Las dos entramos después, porque durante la manifestación, a las 17:30 horas, no pudimos. Cuando vimos que había mucha gente aquí en Sol y que iban a empezar la acampada, dijimos: pues es el momento. Y llevamos desde las 21:00 horas", han comentado.

ACTIVIDADES Y COLABORACIÓN CIUDADANA

Por la mañana, el Sindicato de Inquilinas, convocante de la manifestación del sábado tras el desahucio del pasado miércoles de Maricarmen, ha colocado en las farolas de Sol un horario con actividades que se realizarán durante el día, entre las que destacan el yoga, talleres de pancartas o una comida popular.

Tamara y Andrea cuentan que la organización por parte del Sindicato ha sido "maravillosa", y han destacado la implicación de los manifestantes: "Sí que es verdad que tiendas no ha habido suficientes. Ha habido mucha gente que vino y dijo 'me quiero quedar'. Y ha habido gente durmiendo en cartones. Pero muy guay, la verdad. Mucha acogida", han afirmado.

Sobre las 10 horas del domingo, uno de los miembros del Sindicato, Sam, se encuentra recogiendo residuos que se encontraban en el suelo de la plaza, mientras que otros barren u ordenan. "Está siendo un esfuerzo, hay muchas colillas, pero si vamos a estar aquí unos días, queremos dejarlo limpio", ha asegurado.

Finalmente, ha descrito la primera noche de esta acampada, que busca permanecer como mínimo hasta la celebración del Consejo de Ministros que se celebrará el martes, como "muy ilusionante y muy motivadora", y espera mantener esa fuerza "o más" durante los días que restan.