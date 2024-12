El codirector del máster de Gómez critica que la UCM no justificase el fin de la cátedra y de las titulaciones

Dice que Goyache hasta este febrero "no perdía ocasión de sacarse fotos con Begoña" y luego se vio "obligado" a echarla de la UCM

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El codirector del Máster de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre 'Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia', José Manuel Ruano, ha criticado que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) no justificara la no renovación de la cátedra dirigida por la mujer del presidente, Begoña Gómez, y las titulaciones que impartía.

Lo ha hecho en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que trata de dilucidar si hubo trato de favor del centro universitario con Begoña Gómez donde ha estado llamado por el PSOE.

"La universidad estaba en su derecho de no renovar la cátedra, pero lo mínimo sería haber justificado la no renovación no tenemos ninguna justificación es decir lo cierto es que desde octubre del 2020 hasta febrero-marzo del 2024 todo fueron parabienes", ha explicado para deslizar a continuación que el rector, Joaquín Goyache, "no perdía la oportunidad de hacerse fotografías" con Gómez.

Ruano ha indicado que no entiende "muy bien qué es lo que sucedió" en febrero que fue cuando "de repente parece que se ha hecho algo mal". Ve una "disonancia" en el discurso de los dirigentes de la universidad que dicen que "no hay ningún problema, que todo es correcto" pero que luego "desmienten" con sus actos al "no renovar la cátedra y suprimir los másteres" cuando "no hay ninguna prueba" de un error.

"Yo creo que el rector se ve obligado a echar de la universidad a Begoña Gómez no sé por qué razón pero se ve obligado a echarla y lo hace", ha lanzado Ruano. Ha descrito "tres tiempos" para conseguirlo: se ordena a la gerente general "que pida una información que ya tiene la propia universidad", "ordena" al vicerrector José María Coello de Portugal que ponga fin a la cátedra y en tercer momento a la vicerrectora de Formación Permanente, Empleabilidad y Emprendimiento María Concepción García que "acabe con los másteres".

Sobre la entrega de las memorias de actividad y económicas, Ruano ha asegurado que cuando se llevaron para entregárselas al vicerrector "no quiso recibirlas". Cree que tenía una doble misión este cargo de la universidad, por un lado convocar la comisión mixta antes de que declarara Goyache ante el juez el 5 de julio y "no aprobar de ninguna manera estas memorias" ya que en el informe que se envía al juez el día 1 de julio se dice que "la dirección de la cátedra no está colaborando proporcionando información".

Ha destacado que hasta el momento la relación había sido "muy cordial" y que entre 2020 y 2024 se celebraron "seis comisiones mixtas, dos más de las que por norma" obliga la universidad y que la "dirección de la cátedra no para de informar de las actividades que realizaban".

EL PROYECTO TECNOLÓGICO

Asimismo, en esta comparecencia el codirector ha insistido en que el objetivo de la cátedra era "una finalidad muy concreta", el "desarrollo de un proyecto tecnológico de medición de impacto un proyecto en el que trabajan gratuitamente varias empresas".

"No es un software. No es algo que pueda descargarse en ningún formato. Es un proyecto tecnológico al que se accede a través de un dominio web (...) No es registrable, nadie puede registrarlo pero si eso lo sabe la propia universidad... El informe que envían lo vuelvo a mostrar el informe que envían al juez el día 1 de julio la universidad dice no hay ninguna irregularidad", ha reprochado Ruano.

Al hilo, ha descrito como en este proyecto trabajan "gratuitamente varias empresas" y "trabajan gratuitamente los miembros de la cátedra" para luego ponerlo "a disposición de las empresas gratuitamente".

"Está en una fase de desarrollo del 80% no es un software verdad como se venía diciendo en el sentido de que no era ni descargable en ningún formato ni registrable porque no estaba acabado. Lo que nos indica la universidad es que cuando se termine el proyecto ya es el momento de registrarlo a nombre de la universidad tal como estaba contemplado desde el primer momento en las condiciones de la cátedra", ha zanjado.