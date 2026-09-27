Colectivos sociales protestan contra la nueva Ley del Suelo de Ayuso y reclaman un proceso de participación ciudadana

Protesta contra la nueva Ley del Suelo del Gobierno regional - FRAVM

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas se han concentrado este sábado en la Puerta del Sol para protestar contra el proyecto de la nueva Ley del Suelo regional, conocida como Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la región (LIDER), y reclamar la apertura de un proceso democrático de reflexión sobre el modelo urbanístico de la Comunidad, ha informado el colectivo en un comunicado.

La movilización, convocada por la Coordinadora Madrid contra la LIDER, integrada por alrededor de medio centenar de colectivos vecinales, ecologistas, de protección del patrimonio cultural, sindicales, profesionales y políticos, se ha desarrollado bajo el lema 'Una región para vivir, no para especular', en el marco de la acampada por la vivienda digna iniciada tras la manifestación celebrada ayer.

Los portavoces de la coordinadora han expresado su "rechazo total" al actual proyecto de ley, que se encuentra en tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, y han reclamado un debate social sobre la normativa urbanística en un contexto que califican de "crisis de acceso a la vivienda".

Según han señalado, la LIDER "facilita pelotazos especulativos a costa de las dotaciones públicas y de la calidad de las ciudades y pueblos", al tiempo que reduce las garantías medioambientales y no incorpora, a su juicio, medidas para limitar los precios de la vivienda ni para impulsar la vivienda pública social.

Entre las principales críticas recogidas por la plataforma figura la sustitución de la ordenación integral del territorio por instrumentos de intervención que, según sostienen, permitirían promover macroproyectos desde la Comunidad de Madrid por encima del planeamiento municipal.

También cuestionan el modelo previsto para el urbanismo municipal, al considerar que se elimina el planeamiento general como marco estructurante y se facilita que los promotores puedan intervenir sobre distintos ámbitos sin determinaciones vinculantes previas.

La coordinadora critica asimismo que los suelos rurales no protegidos pasen a considerarse urbanizables y denuncia una reducción de las garantías medioambientales mediante la reducción de plazos para informes sectoriales, la eliminación de su obligatoriedad en determinados supuestos o la rebaja de su rango normativo.

A ello suma una supuesta reducción de la protección del patrimonio cultural y natural y una disminución de las posibilidades de participación ciudadana en la tramitación de actuaciones urbanísticas.

La plataforma considera además que el proyecto no mejora los estándares de dotaciones públicas y reclama que la futura legislación del suelo tenga en cuenta las necesidades de vivienda, servicios y equipamientos de la población madrileña.

Durante la concentración, los representantes de Madrid contra la LIDER han defendido la necesidad de abordar la normativa mediante un proceso "lo más amplio y sosegado" posible y han reclamado un diagnóstico global de la situación territorial de la región antes de aprobar la nueva ley.

La movilización se ha producido después de la manifestación por el derecho a la vivienda celebrada este viernes y en el marco de la acampada que continúa en Madrid. La coordinadora ha concluido su manifiesto con un llamamiento a la ciudadanía para organizarse "desde barrios y pueblos" y defender el lema de la protesta: "Una región para vivir, no para especular".