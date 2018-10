Un colegio de Carabanchel se queda sin apenas material informático tras sufrir cinco robos desde mayo

Publicado 15/10/2018 15:10:59 CET

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Concepción Arenal', situado en el madrileño distrito de Carabanchel, se ha quedado sin apenas material informático tras sufrir cinco robos desde mayo, según ha explicado este viernes Catalina, la directora del centro.

Los dos últimos robos tuvieron lugar la semana pasada. El miércoles abrieron las aulas y se encontraron con puertas forzadas y material sustraído. Hoy lunes, a la vuelta del Puente del Pilar, también han observado que los ladrones habían vuelto a actuar, como ha adelantado Telemadrid.

Según ha explicado la directora, el colegio, situado en la avenida de Antonio López número 1 esquina con la glorieta de Marqués de Vadillo, tiene un extremo de difícil visibilidad, por el que habían entrado los 'cacos' alguna vez. Una situación que se ha visto agravada por los andamios que los obreros han colocado para realizar unas reformas en el tejado, unas obras que no han comenzado aún debido a la excesiva burocracia derivada de que el inmueble es histórico y edificio protegido.

"Las dos primeras plantas tienen verjas pero la tercera ya no. Los ladrones suben por los andamios y entran por la tercera planta, llevándose todo lo que se encuentran, como ordenadores, escáneres, proyectores, portátiles, cámaras, móviles y hasta juegos de niños y cuadernos", ha relatado la responsable de la escuela.

Los robos no solo han provocado trastornos por la falta de material, sino también destrozos en puertas y muebles del colegio y trastornos en las clases. Por ejemplo, la semana pasada algunos niños no tuvieron clase porque la Policía Científica estuvo buscando huellas dactilares en tres clases. El robo de este puente aún no lo han denunciado en comisaría.