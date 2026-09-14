El Colegio Virgen de Europa mejora sus resultados en Matemáticas y Comprensión Lectura en PISA for Schools

El Colegio Virgen de Europa en Boadilla del Monte - COLEGIO VIRGEN DE EUROPA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Virgen de Europa, centro privado de Boadilla del Monte, ha mejorado sus resultados en Matemáticas y Comprensión Lectora, frente al descenso de los promedios en España, según los últimos resultados del informe internacional 2025 PISA for Schools de la OCDE.

Las pruebas, dirigidas a evaluar las competencias de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, confirman "la solidez" de su modelo pedagógico, tal y como ha expresado el centro educativo en un comunicado.

En el marco de esta evaluación voluntaria realizada junto a un grupo de colegios del Círculo de Calidad Educativa (CICAE), el Colegio Virgen de Europa ha obtenido el primer lugar en la prueba de Matemáticas dentro de este grupo de colegios privados.

Con 519 puntos en Matemáticas, el colegio supera por 62 puntos la media nacional de España en PISA 2025 (457 puntos) y sobrepasa la media de la OCDE (463 puntos). En la competencia de Comprensión Lectora, el alumnado del centro ha alcanzado los 512 puntos marcando una brecha de 61 puntos por encima del promedio español (451 puntos) y aventajando a la OCDE (461 puntos).

Asimismo, en Ciencias, el colegio logró 516 puntos, superando por 39 puntos la media española (477 puntos) y el promedio OCDE (482 puntos).

El informe PISA for Schools utiliza un índice de regresión que vincula el estatus socioeconómico y cultural (ISEC) con la puntuación teórica esperable de cada centro. Las gráficas oficiales del informe evidencian que, aunque el Colegio Virgen de Europa cuenta "con un perfil socioeconómico favorecido", los resultados obtenidos por sus alumnos "superan de forma muy destacada la línea de puntuación que le correspondería por entorno", señalan.

PROYECTO EDUCATIVO

Desde la dirección del centro han subrayado que estos resultados "no son un hecho aislado", sino la consecuencia de un modelo pedagógico consolidado que "combina la exigencia académica, la innovación y el desarrollo integral del alumno".

El centro articula su propuesta educativa a través del continuo del IB, abarcando el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (BI), con el objetivo de potenciar su "autonomía, pensamiento crítico y capacidad de aplicar conocimientos a situaciones complejas e innovadoras".

Bajo la premisa de adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante, el colegio aplica el aprendizaje basado en proyectos, y el informe destaca "la estrecha relación entre el entorno y el alto rendimiento".