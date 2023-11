Comienza hoy un nuevo Festival de Otoño, el último con Conejero al frente: "Que lo cuiden, que siga dando alegrías"

34 estrenos, 38 compañías y 28 espacios en una certamen para el que su director apuesta por más producción propia e ir con ellas al exterior

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comienza este jueves una nueva edición, la número 41, del Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid, la última con el dramaturgo y poeta Alberto Conejero al frente desde que asumiera la Dirección Artística en 2020 después de que esta misma semana se conociera que una de las creadoras del certamen, Pilar de Yzaguirre, asumirá el mando de la cita de 2024 en una edición especial dedicada a su figura.

Hasta el 26 de noviembre, el 41 Festival de Otoño reunirá 34 estrenos en 28 espacios de la región, con los Teatros del Canal en el centro de la programación, y con la participación de 38 compañías nacionales e internacionales con artistas de la talla de Dimitris Papaioannou, Ivo van Hove, Milo Rau, Miet Warlop, Angélica Liddell, Nao Albet y Marcel Borrás, La Phármaco, Juan Mayorga o José Sanchis Sinisterra.

A los Teatros del Canal se sumarán como escenarios de estas propuestas a otros doce enclaves de la capital, así como otros 15 municipios de la región. El estreno en la Comunidad de Madrid, este jueves de 'Liebestod', de Angélica Liddell, un poema escénico en torno a la muerte dedicado al torero Juan Belmonte, marcará el inicio de 15 días de propuestas escénicas entre las que destacan nombres de la creación española como María Velasco, Luz Arcas, Mal Pelo, Jesús Rubio Gamo, Nao Albet y Marcel Borràs, María Goiricelaya, Jomi Oligor, Alberto Cortés o Mucha Muchacha, además de una figura tan importante para el teatro como José Sanchis Sinisterra.

Además, la programación de este año cuenta con tres creadores de talla mundial como el artista griego Dimitris Papaioannou; el belga Ivo Van Hove; y el regreso, 12 años después, de la coreógrafa y directora Sasha Waltz.

Precisamente la consolidación de la dimensión internacional del Festival de Otoño y su recuperación en el panorama artístico tras el impacto de la pandemia son algunos de los aspectos que destaca su director en estas cuatro ediciones en que ha estado al frente del certamen. En declaraciones a Europa Press, Alberto Conejero ha defendido ese "trabajo de recuperación" y confía en que continúe en la nueva etapa tras su marcha.

En este sentido, Conejero, que cesará en su puesto en diciembre, cuando finaliza su contrato, ha pedido a la nueva Dirección que "cuide" este festival. "Que lo cuiden, que siga dando alegrías", ha pedido el dramaturgo en declaraciones a Europa Press, al tiempo que reconoce la "satisfacción" que siente por la labor realizada en estos cuatro años y por el "cariño recibido" tanto por el público como por las compañías.

"Me tocaron años muy duros, el primero con una pandemia, el segundo con un adelanto electoral, el tercero con una inflación que condicionaba la programación. Han sido años muy exigentes, he crecido mucho como individuo. Me siento muy satisfecho del trabajo realizado", ha defendido el todavía director artístico del Festival de Otoño.

"COSAS POR HACER": MÁS PRODUCCIÓN PROPIA Y SALIR AL EXTERIOR

No obstante, Alberto Conejero reconoce que le quedaban "cosas por hacer" de cara al futuro, como la proyección exterior de las producciones propias y que éstas "viajaran a otros lugares del mundo a medio plazo", así como que el Festival de Otoño "produzca más" y no se limite a la mera "exhibición" de propuestas externas.

Sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de no renovar su contrato para una quinta edición, Conejero pide que la atención esté en las compañías que van a mostrar sus propuestas en este 41 Festival de Otoño y aboga por posponer el debate hasta la conclusión de una edición en la que lleva "tiempo trabajando con responsabilidad y con alegría". "Es mi obligación como director artístico", ha subrayado.

Después de que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, anunciara el lunes la elección de Pilar de Yzaguirre, de 87 años, para dirigir una edición especial para reconocer las cuatro décadas del festival de la mano de una de sus creadoras, fuentes del Gobierno autonómico explicaron que el contrato para dirigir este festival se renueva año a año y aseguraron que el propio Alberto Conejero comunicó su intención de no renovar al frente del Festival de Otoño, algo sobre lo que el aludido ha evitado pronunciarse.

El todavía director del Festival de Otoño ha subrayado la respuesta del público ante el comienzo de esta 41 edición, con dos tercios de los espectáculos con entradas "ya agotadas". Una edición que "recoge bien el espíritu" de los cuatro años en que ha estado al frente, desde que fue nombrado por la anterior titular de la Consejería, Marta Rivera de la Cruz.

Entre esas "grandes señas del festival", Conejero ha defendido el "ser hospitalarios con la creación híbrida nacional" combinada con la presencia internacional.

Así, frente a las grandes figura que "agotaron casi el primer día", ha invitado a descubrir algunas "joyas ocultas" en la programación, como el 'Aria da capo' que dirige Séverine Chavrier y que llevará al Teatro de la Abadía (17 y 18 de noviembre) para subrayar la presencia y el papel de la música en la adolescencia a través de un cuarteto de púberes que enfrentan "el ruido oscuro del mundo".

También se ha felicitado Alberto Conejero por la respuesta recibida por propuestas habitualmente menos masivas como la danza, con la alemana Sasha Waltz "a punto de agotar" para sus funciones los días 18 y 19 de noviembre en la Sala Roja de Teatros del Canal.

BELLAS ARTES Y EL TEATRO DE LA COMEDIA SE SUMAN EN ESTA EDICIÓN

Dentro de esta programación destaca la vuelta como sede del Círculo de Bellas Artes y la incorporación del Teatro de la Comedia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del Museo Nacional de Artes Decorativas, que acoge la visita de la Agencia de Detectives de Objetos 'El Solar', otra de las propuestas sobre las que Conejero ha puesto el énfasis.

También las artes del movimiento ocupan un lugar de privilegio en la programación, no sólo por la presencia de grandes coreógrafos de prestigio internacional, sino también por el programa doble de la compañía Mal Pelo y por los estrenos absolutos de La Phármaco y de Jesús Rubio Gamo junto a Luz Prado.

La fructífera convivencia entre música y teatro será protagonista en las obras de Ioanna Paraskevopoulou, María Velasco con Tulsa, Eva Rufo con Enrico Barbaro, Séverine Chavrier (CDN Orléans) y Samuel Achache (Bouffes du Nord).

Por su parte, el Espacio Abierto Quinta de los Molinos alberga una programación pensada para toda la familia con la compañía danesa Asterion Hus y los riojanos El Patio Teatro.

El artista malagueño Alberto Cortés abrirá al público el proceso de creación de su nueva pieza, que se estrenará en 2024, y la compañía Mucha Muchacha desarrollará una experiencia muy singular, 'Seré folklore', en La Cabrera, abierta a todos los habitantes de la Sierra Norte.

COLABORACIÓN CON SURGE MADRID EN OTOÑO

Por otro lado, el Festival de Otoño vuelve a colaborar con la muestra Surge Madrid en Otoño a través de la exhibición de dos piezas de compañías emergentes: 'Esquizofonía', de Silbatriz Pons, y 'Contención mecánica', de la compañía Teatro de los Invisibles.

La poesía también está presente en el festival, que acogerá el domingo día 12 la presentación del libro que reúne los poemas de todas las ediciones del ciclo Pictura Fulgens, a cargo de la editorial Continta me tienes.

Las últimas cuatro ediciones del festival, con Alberto Conejero como director artístico, se cerraron con un 90% de ocupación media en los teatros y salas que acogieron su programación. Desde julio están a la venta las entradas y abonos de los espectáculos programados en los Teatros del Canal y el Teatro de La Abadía.